Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, demonstrou forte irritação com uma decisão de arbitragem durante o confronto de sua equipe contra o Villarreal, pela Liga dos Campeões da Europa, depois que o time francês foi obrigado a disputar parte da partida com desfalque de jogadores adicionais, devido ao atraso na execução de três substituições de uma só vez.

O episódio ocorreu aos 74 minutos, quando o placar indicava a vantagem do Paris Saint-Germain por cinco gols a zero, depois de impor domínio completo sobre a partida, antes que o árbitro Felix Zwayer interviesse para aplicar a nova regra referente ao limite de tempo para que os jogadores substituídos deixem o campo.

Enrique havia decidido realizar três substituições simultâneas, com a saída de Achraf Hakimi, Vitinha e Désiré Doué, e a entrada de Ildomar... David Boly, Lucas Beraldo e Quentin Ndjantou, mas o atraso de Achraf Hakimi e Vitinha em sair dentro do prazo estabelecido levou o árbitro a não permitir a entrada de todos os reservas imediatamente, deixando a equipe em desvantagem numérica.

A decisão provocou a ira do treinador espanhol, que tentou empurrar um dos reservas para o gramado, levando o jogador a receber um cartão amarelo, enquanto o árbitro permitiu a continuidade do jogo, segundo o relato do jornal "Marca".

Enrique declarou após a partida: "O que aconteceu em relação às três substituições foi uma palhaçada. Imaginem se o placar estivesse 0 a 0 e depois tirassem três jogadores de você, e em seguida eu empurro um deles e ele recebe um cartão amarelo. Eu empurraria os outros jogadores também! Que coisa é essa? Estamos praticando uma brincadeira de criança?".

E acrescentou: "Precisamos respeitar os profissionais também, assim como nós respeitamos a equipe de arbitragem".

O episódio remonta à aplicação de uma nova alteração nas regras do futebol, aprovada pelo conselho da International Football Association Board, que determina que o jogador substituído deve deixar o campo em até 10 segundos a partir do sinal do árbitro ou do levantamento da placa de substituição.

Caso o prazo seja ultrapassado, o jogador deve sair, mas não é permitida a entrada do substituto a não ser durante a primeira paralisação do jogo após o transcurso de um minuto completo desde a retomada da partida, e com autorização do árbitro, com o objetivo de reduzir a perda de tempo e a interrupção do ritmo das partidas.

O confronto terminou com a vitória do Paris Saint-Germain por seis gols a zero, depois que David Boly marcou o sexto gol aos 78 minutos, levando o time francês a conquistar uma goleada ampla, que não impediu seu treinador de intensificar seu protesto contra a nova regra de arbitragem.