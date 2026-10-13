Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico do Paris Saint-Germain fala sobre diversos assuntos antes do confronto com o City

Publicidade

O espanhol Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, comentou o caso do Manchester City antes do confronto entre as duas equipes nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões, destacando a necessidade de respeitar os procedimentos e aguardar a decisão final do órgão competente, e ressaltando que o que o time inglês apresentou dentro de campo merece reconhecimento.

Luis Enrique disse durante a entrevista coletiva nesta terça-feira: "Há muito barulho em torno dos grandes clubes. Precisamos esperar a decisão final de quem tem autoridade para isso. Estamos esperando, e espero que tudo corra bem para o Manchester City, porque tudo o que eles apresentaram dentro de campo foi impressionante. Todos os títulos que conquistaram foram merecidos. Temos que aguardar quem vai tomar a decisão".

E acrescentou, segundo informações da rede "RMC Sport": "É algo surpreendente, mas temos que respeitar os procedimentos e aguardar a decisão. Se eu me limitar a falar do desempenho deles em campo, eles merecem esses prêmios".

O Manchester City foi acusado em mais de 100 casos de infração às regras financeiras da Premier League, mas insiste em sua inocência e aguarda o julgamento final.

Publicidade Publicidade

Em outro momento, Luis Enrique elogiou o nível apresentado pelo Manchester City, tanto sob o comando de Pep Guardiola, o ex-treinador, quanto de Enzo Maresca, o atual técnico, afirmando que a equipe inglesa tem um grupo diferenciado de jogadores.

Tópicos relacionados

Próximas partidas MCU UEFA Youth League 10:00 PSG

O técnico do Paris Saint-Germain disse: "Gostei de assistir às partidas do Manchester City com Pep Guardiola e com Maresca. São jogos agradáveis e divertidos. Atacam muito, mas também defendem. Estão no auge, pois venceram todas as suas partidas. Estão no topo, têm muitos jogadores diferenciados e um treinador com uma visão clara. É um desafio motivador".

Sobre o quanto o confronto com o Manchester City pode ser considerado um teste decisivo para sua equipe na temporada atual, Luis Enrique afirmou que o resultado da partida não vai determinar o que acontecerá no futuro, apontando que o verdadeiro retrato do nível das equipes ficará claro em uma fase posterior da temporada, depois do Natal.

Publicidade

E completou: "Começamos a temporada de forma excelente, mas não conquistamos os resultados que merecemos. No campeonato, estamos em uma situação diferente, não estamos acostumados a isso, mas não estou preocupado. Vamos disputar esta partida fora de casa contra um dos melhores times da Europa. Temos uma motivação forte para provar o nosso nível e que somos capazes de superar as dificuldades".

Sobre as opções ofensivas disponíveis antes do confronto, o técnico do Paris Saint-Germain afirmou que ter todos os jogadores à disposição lhe dá uma oportunidade melhor de avaliar o potencial da equipe, apontando que a partida será um teste difícil no estádio do Manchester City.

Publicidade

Luis Enrique descartou mudar o estilo de jogo de sua equipe por causa da forma ofensiva do Manchester City, afirmando que o Paris Saint-Germain tentará apresentar o seu desempenho habitual sem abandonar a sua identidade técnica.

E disse a respeito disso: "Você acha que eu vou mudar o meu estilo? Os laterais também atacam muito. Vamos tentar jogar como de costume, da mesma maneira habitual".

Publicidade

O treinador espanhol também abordou a saída do goleiro italiano Gianluigi Donnarumma do Paris Saint-Germain e sua transferência para o Manchester City, dizendo: "Eu realmente admiro o Donnarumma. A saída dele foi difícil, mas ele está no mesmo nível em que estava em Paris, e espero que ele aproveite o seu tempo em Manchester".

Luis Enrique expressou seu incômodo com a polêmica ligada à Bola de Ouro, afirmando que o Paris Saint-Germain tem mais de um jogador que merece ser premiado e que o sucesso da equipe na temporada passada não esteve ligado a um único jogador.

Publicidade

O treinador espanhol disse: "Estou cansado da Bola de Ouro. O que eu desejo é que a gente ganhe esse prêmio. Temos jogadores que o merecem. No ano passado, ganhamos o prêmio de melhor equipe, provamos que Ousmane Dembélé não era o único que o merecia. Estou cansado da Bola de Ouro".

O técnico do Paris Saint-Germain também falou sobre a importância de manter a calma ao lidar com as pressões, citando a diferença nas reações diante da marcação de gols e afirmando que o futebol não está livre de críticas e oscilações.

Publicidade

E prosseguiu: "Há situações diferentes. Ferran Torres marcou muitos gols, e isso é algo positivo depois de três partidas, mas, se eles não marcarem, vai se instalar o caos. Por outro lado, se jogadores que normalmente não marcam, como Mika Godts, fizerem três gols, ele passa a ser o novo Platini. Você tem que manter a calma, porque é isso que é o futebol".

E concluiu, sobre seus conselhos aos jogadores jovens: "O que eu digo aos jovens quando chegam ao treino é: vocês sabem onde nós estamos? Vocês vão ser criticados todo o tempo, essa é a vida do jogador profissional, vocês têm que se acostumar com isso".



