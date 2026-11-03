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FBL-EUR-C1-VILLARREAL-PSGAFP
Traduzido por

Enrique após o 6 a 0 sobre o Villarreal: A liderança não significa nada, só há um campeão no final

Villarreal x PSG
Villarreal
PSG
Liga dos Campeões
Luis Enrique
Espanha
França

O técnico espanhol fala sobre sua filosofia ofensiva

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Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, afirmou que o principal objetivo de sua equipe nesta temporada é manter o título da Liga dos Campeões da Europa pelo terceiro ano consecutivo, destacando que liderar a tabela da fase de liga e marcar 20 gols nas primeiras quatro rodadas não representam grande importância no momento.

As declarações do técnico espanhol vieram após a ampla vitória conquistada pelo Paris Saint-Germain sobre o anfitrião Villarreal pelo placar de 6 a 0, na partida que reuniu os dois times no estádio deste último, o "La Cerámica", pela quarta rodada da fase de liga do torneio europeu.

Luis Enrique disse, comentando a liderança de sua equipe na tabela e o notável aproveitamento ofensivo: "Isso não conta, haverá apenas um campeão na final em Madri, e nosso objetivo é vencer o título lá. Nas temporadas anteriores, fomos campeões da Liga dos Campeões da Europa sem terminar a fase de liga entre as oito primeiras posições".

O treinador do Paris Saint-Germain falou sobre sua filosofia ofensiva, esclarecendo que sua equipe não recua para se defender mesmo quando enfrenta situações difíceis durante as partidas, e disse: "No futebol, vi equipes marcarem três gols em cinco minutos. Não adianta tentar se defender, mas sim concentrar-se no ataque, e, se tivéssemos sofrido esse número de gols em um período tão curto, teríamos enfrentado as mesmas dificuldades que o Villarreal enfrentou".

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E acrescentou, conforme noticiado pelo site oficial da União das Associações Europeias de Futebol, a "Uefa": "Essa é a abordagem que tentamos seguir, e, se há algo que a equipe demonstrou, é sua capacidade de constância e de conquistar vitórias, independentemente das lesões ou do estádio em que jogamos".

Luis Enrique elogiou a atuação de seus jogadores durante o confronto com o Villarreal, explicando que recuperar a bola perto do gol do adversário ajudou sua equipe a impor sua grande superioridade, esclarecendo: "Fomos amplamente superiores porque tivemos a sorte suficiente de recuperar a bola perto do gol deles".

O treinador do Paris Saint-Germain encerrou sua fala elogiando o Villarreal apesar da pesada derrota, afirmando seu apreço pela equipe espanhola, ao dizer: "O Villarreal é um time que eu realmente gosto. É uma situação difícil, e sinto pena por eles".

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