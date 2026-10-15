Enrique admite: a sorte que nos faltou nos últimos jogos esteve do nosso lado contra o City

Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, admitiu que sua equipe viveu momentos difíceis durante o segundo tempo do emocionante confronto contra o Manchester City, apesar de ter aberto três gols de vantagem na primeira etapa, antes de fechar a partida a seu favor por 4 a 2 na Liga dos Campeões.

O time parisiense apresentou uma forte atuação ofensiva no estádio do Manchester City, na noite de ontem, quarta-feira, em uma partida marcada pelo ritmo acelerado e pela pressão constante dos dois lados, mas a reação dos donos da casa após o intervalo colocou a vitória do Paris sob ameaça real, conforme admitiu o treinador espanhol.

Enrique: se o azar tivesse nos acompanhado, teríamos perdido

Luis Enrique elogiou a atuação de seus jogadores durante o primeiro tempo, mas não esconded sua preocupação com a mudança que a partida sofreu após o intervalo, afirmando que o resultado não estava garantido apesar da ampla vantagem.

O técnico do Paris Saint-Germain disse, durante a entrevista coletiva, segundo informações da rede RMC francesa: "Foi uma partida emocionante. O que esperávamos sobre o jogo realmente aconteceu. Quando você assiste a uma partida desse nível entre duas equipes que buscam constantemente jogar e pressionar sem parar, você espera um confronto emocionante e excepcional, com um ritmo muito acelerado, e foi isso que aconteceu".

E acrescentou: "Superamos a pressão deles no primeiro tempo e merecemos esse resultado. Não gosto de chegar ao intervalo com uma diferença tão grande, 3 a 0, porque isso pode gerar uma sensação de excesso de conforto no segundo tempo. Naquele momento, o adversário já havia perdido a partida, e restava a ele arriscar muito para tentar voltar".

Mas o treinador espanhol reconheceu que sua equipe enfrentou grandes dificuldades na segunda metade da partida, dizendo: "Enfrentamos muitos problemas, e se o azar tivesse nos acompanhado hoje, teríamos perdido essa partida".

Enrique revelou que conversou com seu auxiliar Rafael Pol durante o jogo, apontando que a sorte sorriu para o Paris nesta ocasião, depois de a equipe ter sofrido com o azar em algumas de suas partidas anteriores no Campeonato Francês.

E explicou: "Em um dos momentos do segundo tempo, conversei com o Rafael Pol e lhe disse: hoje tivemos toda a sorte que nos faltou nas primeiras rodadas do Campeonato Francês, quando o adversário chutava a bola todas as vezes e marcava um gol".

E encerrou sua fala sobre as oscilações da partida dizendo: "Hoje, houve um tipo de equilíbrio. Nenhum resultado teria sido justo hoje".

Por que o Paris Saint-Germain sofreu apesar da vantagem de três gols?

Apesar de terminar o primeiro tempo com três gols de vantagem, o Paris Saint-Germain foi obrigado a lidar com uma pressão intensa do Manchester City após o intervalo, depois que a equipe inglesa se lançou ao ataque com muitos jogadores em busca da reação.

Luis Enrique apontou que o risco assumido pelo City era esperado diante da desvantagem de três gols, mas que isso tornou a tarefa de sua equipe mais difícil, especialmente com a queda em sua capacidade de lidar com a pressão.

E disse: "Quando uma equipe está perdendo por 3 a 0, ela arrisca, e foi isso que o Manchester City fez. Em alguns momentos, eles tinham apenas um jogador atrás, o que significa a presença de um grande número de jogadores na fase ofensiva".

E acrescentou: "É difícil lidar com isso, e tivemos problemas diante da pressão deles. No primeiro tempo, pressionamos de forma quase perfeita. Já no segundo tempo, cometemos erros, mas lidar com esse tipo de partida não é fácil".

Apesar da pressão inglesa, o Paris conseguiu marcar seu quarto gol por meio de Magnes Akliouche, enquanto Ferran Torres desperdiçou uma cobrança de pênalti para o Manchester City, em um dos momentos que refletiram o tamanho das oscilações vistas no confronto.

Enrique afirmou que conquistar mais uma vitória na Inglaterra sobre o líder da Premier League tem grande importância para sua equipe, dizendo: "No fim, vencer novamente na Inglaterra contra o líder da Premier League é algo que sempre te dá motivação. Acredito que isso é importante para nós".

Luis Enrique se nega a considerar a vitória um recado aos rivais

O técnico do Paris Saint-Germain se negou a considerar a vitória sobre o Manchester City como um recado dirigido aos demais concorrentes na Liga dos Campeões, afirmando que o mais importante é chegar às fases decisivas da competição na melhor condição possível.

Enrique disse: "Não, que recado? O único recado é que a equipe que ganhar a Copa da Europa no fim da temporada é a mais importante".

E acrescentou: "Não é importante ser o melhor nesta fase da competição. O importante é que cheguemos ao mês de março, esse é o nosso objetivo".