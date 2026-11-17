O futuro de Haaland voltou a causar grande alvoroço por causa da situação delicada vivida pelo Manchester City, que aguarda o resultado da investigação sobre suas infrações financeiras. Esse cenário abriu caminho para a possível saída de alguns de seus principais astros sem que os novos clubes paguem qualquer taxa de transferência, e o Real Madrid parece ser um dos principais candidatos a se beneficiar disso.
Nick Harris, jornalista investigativo britânico, ex-repórter do jornal "The Times" e um dos profissionais que mais acompanham o processo envolvendo o Manchester City, revelou que Florentino Pérez está muito otimista quanto à possibilidade de contratar Haaland.
Em seu perfil no "X", Harris escreveu: "Florentino Pérez está cada vez mais convencido de que Erling Haaland será jogador do Real Madrid na próxima temporada, segundo uma fonte que almoçou recentemente com o presidente".
A declaração ganha importância especial em razão da origem da informação: Harris não está apenas repetindo rumores de mercado, mas atribui a confiança de Florentino a uma pessoa que teria se encontrado recentemente com o presidente do Real Madrid.
O jornalista acrescentou outra informação que pode ser decisiva para o futuro do atacante norueguês e dos demais astros do Manchester City. Harris escreveu: "Enquanto isso, os agentes de vários jogadores do Manchester City estão estudando como sair de graça caso o clube perca todos os seus recursos. Isso se o clube perdê-los".
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Harris deixou claro que esse cenário depende do desfecho final do processo jurídico e que os agentes dos jogadores já começaram a se preparar para possíveis opções de saída.
A notícia teve grande repercussão na Inglaterra. A revista britânica "FourFourTwo" analisou em detalhes as possíveis consequências de uma punição severa imposta ao Manchester City, sobretudo se ela resultar em rebaixamento ou exclusão das principais competições.
Segundo a revista, representantes de vários jogadores do elenco principal iniciaram consultas jurídicas para avaliar a possibilidade de rescindir seus contratos sem indenização caso o clube esgote, sem sucesso, todas as vias de recurso.
O cerne da questão está na possível existência de justa causa para a rescisão dos contratos. Uma punição esportiva severa poderia alterar significativamente as cláusulas dos contratos assinados por alguns jogadores, lembrando que qualquer rescisão seria analisada individualmente e não seria automática.
Harris também consultou vários advogados sobre os rumos do processo. Segundo ele, cerca de um quarto deles acredita que o Manchester City pode vencer o recurso ou parte dele, enquanto um número menor considera que o clube é capaz de ganhar as questões centrais do caso.
A situação ganha contornos especiais no caso de Haaland, cujo contrato com o Manchester City vai até 2034. Em circunstâncias normais, contratá-lo exigiria um investimento gigantesco, mas uma punição severa poderia mudar completamente o cenário.
O atacante também foi ligado ao Barcelona, mas as informações mais recentes de Harris apontam para a grande confiança de Florentino Pérez.
Por enquanto, o norueguês segue publicamente comprometido com o Manchester City, e não há nenhuma confirmação de que esteja negociando sua saída. Harris também não confirmou que Haaland esteja entre os jogadores cujos agentes estudam a possibilidade de rescindir contrato.
Mas o certo é que os próximos dias trarão muitas novidades, e o destino jurídico do Manchester City pode redesenhar completamente o mapa do mercado de transferências na Europa.