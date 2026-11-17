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O nome de Erling Haaland voltou com força ao centro das atenções no mercado de transferências europeu, depois que reportagens bombásticas revelaram que Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, está mais convencido do que nunca de que o atacante norueguês será jogador do clube merengue na próxima temporada, num cenário que parecia impossível há apenas poucos meses.

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O futuro de Haaland voltou a causar grande alvoroço por causa da situação delicada vivida pelo Manchester City, que aguarda o resultado da investigação sobre suas infrações financeiras. Esse cenário abriu caminho para a possível saída de alguns de seus principais astros sem que os novos clubes paguem qualquer taxa de transferência, e o Real Madrid parece ser um dos principais candidatos a se beneficiar disso.

Nick Harris, jornalista investigativo britânico, ex-repórter do jornal "The Times" e um dos profissionais que mais acompanham o processo envolvendo o Manchester City, revelou que Florentino Pérez está muito otimista quanto à possibilidade de contratar Haaland.

Em seu perfil no "X", Harris escreveu: "Florentino Pérez está cada vez mais convencido de que Erling Haaland será jogador do Real Madrid na próxima temporada, segundo uma fonte que almoçou recentemente com o presidente".

A declaração ganha importância especial em razão da origem da informação: Harris não está apenas repetindo rumores de mercado, mas atribui a confiança de Florentino a uma pessoa que teria se encontrado recentemente com o presidente do Real Madrid.

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O jornalista acrescentou outra informação que pode ser decisiva para o futuro do atacante norueguês e dos demais astros do Manchester City. Harris escreveu: "Enquanto isso, os agentes de vários jogadores do Manchester City estão estudando como sair de graça caso o clube perca todos os seus recursos. Isso se o clube perdê-los".

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Harris deixou claro que esse cenário depende do desfecho final do processo jurídico e que os agentes dos jogadores já começaram a se preparar para possíveis opções de saída.

A notícia teve grande repercussão na Inglaterra. A revista britânica "FourFourTwo" analisou em detalhes as possíveis consequências de uma punição severa imposta ao Manchester City, sobretudo se ela resultar em rebaixamento ou exclusão das principais competições.

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Segundo a revista, representantes de vários jogadores do elenco principal iniciaram consultas jurídicas para avaliar a possibilidade de rescindir seus contratos sem indenização caso o clube esgote, sem sucesso, todas as vias de recurso.

O cerne da questão está na possível existência de justa causa para a rescisão dos contratos. Uma punição esportiva severa poderia alterar significativamente as cláusulas dos contratos assinados por alguns jogadores, lembrando que qualquer rescisão seria analisada individualmente e não seria automática.

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Harris também consultou vários advogados sobre os rumos do processo. Segundo ele, cerca de um quarto deles acredita que o Manchester City pode vencer o recurso ou parte dele, enquanto um número menor considera que o clube é capaz de ganhar as questões centrais do caso.

A situação ganha contornos especiais no caso de Haaland, cujo contrato com o Manchester City vai até 2034. Em circunstâncias normais, contratá-lo exigiria um investimento gigantesco, mas uma punição severa poderia mudar completamente o cenário.

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O atacante também foi ligado ao Barcelona, mas as informações mais recentes de Harris apontam para a grande confiança de Florentino Pérez.

Por enquanto, o norueguês segue publicamente comprometido com o Manchester City, e não há nenhuma confirmação de que esteja negociando sua saída. Harris também não confirmou que Haaland esteja entre os jogadores cujos agentes estudam a possibilidade de rescindir contrato.

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Mas o certo é que os próximos dias trarão muitas novidades, e o destino jurídico do Manchester City pode redesenhar completamente o mapa do mercado de transferências na Europa.