Enquanto se aguarda o Egito... A Costa do Marfim é a oitava seleção africana a se classificar para a segunda fase

A seleção da Costa do Marfim passou a integrar uma lista africana de destaque na história da Copa do Mundo, após conseguir uma valiosa classificação na fase de grupos da edição atual, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A seleção marfinense garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo ao terminar em segundo lugar no Grupo E, com 6 pontos, atrás da Alemanha, líder do grupo, por diferença de gols.

O representante africano conquistou uma vitória importante sobre Curaçao por 2 a 0 na noite de ontem, quinta-feira, na terceira rodada, garantindo sua classificação com vantagem no saldo de pontos sobre o Equador, terceiro colocado com 4 pontos.

De acordo com as estatísticas do “Stats Foot”, a seleção da Costa do Marfim venceu duas partidas em uma mesma edição da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história.

Com a classificação, a seleção da Costa do Marfim se junta às sete seleções africanas que já passaram da segunda fase ao longo da história da Copa do Mundo: Nigéria (três vezes), Marrocos (três vezes), Senegal (duas vezes), Gana (duas vezes), Camarões, Argélia e África do Sul.

A Costa do Marfim é a segunda seleção africana a inscrever seu nome nessa lista durante a edição atual, depois que a África do Sul se classificou em segundo lugar no Grupo A.

Espera-se que a seleção egípcia também se junte à lista como a nona seleção africana a se classificar, já que enfrenta amanhã de manhã, sábado, a seleção da Irã na terceira rodada do Grupo 7.

A seleção egípcia está em vantagem, já que entra na partida como líder do grupo, com 4 pontos, dois pontos à frente da Bélgica e da Irã.

Assim, os Faraós têm mais de uma chance de garantir a classificação, seja com vitória, empate ou mesmo em caso de derrota (seja como segundo colocado ou até mesmo entre os melhores terceiros).

Vale lembrar que a seleção marroquina também se classificou para a segunda fase da edição atual pela terceira vez em sua história, após as edições de 1986 e 2022.

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