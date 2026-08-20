O clube da Bundesliga, porém, deixou claro ao clube da Premier League que o zagueiro de 23 anos era inegociável. Quansah havia trocado o Liverpool pelo Bayer Leverkusen apenas no verão passado, por 35 milhões de euros, e se tornou titular de imediato.

Seu contrato com o clube da fábrica é de longo prazo e vai até 2030. Neste verão, o Liverpool tinha uma opção de recompra no valor de 60 ou 70 milhões de euros, já que há diferentes informações sobre isso. Os ingleses, porém, deixaram a cláusula expirar sem utilizá-la. No próximo ano, o Liverpool voltará a ter essa opção por Quansah, que foi formado nos Reds desde os cinco anos de idade.

Os Gunners buscam com urgência um reforço para a defesa por causa das ausências por lesão de William Saliba e Jurrien Timber. Quansah se encaixa no perfil procurado, já que pode atuar não apenas como zagueiro, mas também pelo lado direito da defesa.

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Quais são as alternativas de transferência do Arsenal a Jarell Quansah?

Antes, Sky Sports e o Guardian já haviam noticiado de forma coincidente um contato dos londrinos com a diretoria do clube de Leverkusen, para avaliar a viabilidade de uma transferência. Segundo o Guardian, o Bayer só cogitaria uma venda a partir de uma oferta de pelo menos 50 milhões de euros.

Inicialmente, dizia-se que o Arsenal não queria chegar a esse valor e preferia contratar Ezri Konsa, do Aston Villa. Uma primeira oferta de 35 milhões de euros pelo jogador de 28 anos havia sido recusada pelo Villa, o que levou o Arsenal a procurar o Leverkusen com uma proposta mais alta. Ainda assim, parece provável que Konsa acabe encontrando o caminho para Londres.

Quansah, que assim como Konsa esteve no elenco da seleção inglesa na Copa do Mundo, foi peça absolutamente titular no centro da defesa do Leverkusen na temporada passada. Ao todo, disputou 44 partidas em todas as competições e marcou cinco gols.