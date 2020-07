Ennio Morricone: fanático pela Roma tentou ensinar Clint Eastwood a jogar futebol

O compositor, que também é o autor da música tema da Copa do Mundo de 1978, faleceu nesta segunda feira (6), aos 91 anos

Nesta segunda-feira (6), o mundo perdeu o maestro e compositor Ennio Morricone, aos 91 anos de idade, ele estava internado depois de cair e sofrer uma fratura no fêmur. Italiano, o lendário artista era torcedor fanático da e tem uma história de futebol curiosa com o, então iniciante, Clint Eastwood. Além disso, Morricone compôs o tema oficial da da Fifa de 1978, na .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Morricone ficou famoso pelas composições de trilhas sonoras de filmes e séries, principalmente do gênero "spaghetti western", e pela parceria com o diretor e amigo de infância Sergio Leone, com quem frequentava os jogos da Roma, seu time do coração - que homenagem o torcedor ilustre e até fez uma coletânea como alguma de suas obras.

Mais times

Foi a parceria com Leone, inclusive, que o apresentou a Clint Eastwood, que hoje é um dos grandes nomes do cinema mundial, mas à época, era apenas um novato. Em 1964, conforme conto o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o ator foi para a estrelar o filme Por um Punhado de Dólares.

Como em todos os filmes de Leone, Morricone era o responsável pela trilha sonora e ouviu um pedido de Eastwood, que gostaria de aprender a jogar futebol. O compositor, então, levou o ator para uma pequena equipe, no subúrbio de Roma, próximo ao Estádio Flamínio. O ator começou a tocar na bola, mas por ser "muito alto e desajeitado", todos riram dele, que perguntou: "Ennio, o que eu faço?", e como resposta ouviu: "Esqueça, foque no cinema".

Durante a carreira, foram mais de 500 partituras para as telas, com inúmeros sucessos e muitos prêmios, desde Grammys até Oscars e Globos de Ouro. Suas composições estão presentes em grandes obras do cinema mundial, vindas de sua parceria com renomados diretores, como o amigo Sergio Leone, Quentin Tarantino, Roman Polanski e outros.

Mais artigos abaixo

Em seu currículo estão filmes de spaghetti western a obras hollywoodianas, entre eles a trilogia dos dólares com Clint Eastwood e Leone, Os Intocáveis (com Sean Connery e Robert De Niro) e Os Oito Odiados, de Tarantino, que lhe rendeu seu segundo Oscar da carreira.

Além da homenagem do time do coração e entre tantas outras, com tamanha importância, o compositor também recebeu mensagens de time rivais, como a .

Grazie di tutto, Maestro 💛❤️ pic.twitter.com/3m1DGG2sjC — AS Roma (@OfficialASRoma) July 6, 2020