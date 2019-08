'Engrenando' pelo Flamengo, Filipe Luis estreia na Libertadores nessa quarta-feira

O lateral-esquerdo reconheceu que não começou sua trajetória nas melhores condições físicas, mas evolui jogo após jogo

Filipe Luís chegou ao cheio de expectativas pelo que apresentou ao longo dos últimos anos, tanto por quanto seleção brasileira. Mas a estreia ficou marcada por uma derrota elástica, 3 a 0 para o , e uma cena que não reflete da melhor forma a vitoriosa carreira do lateral-esquerdo: Filipe perdendo uma corrida para Gilberto, antes do atacante fazer um dos gols que marcaram aquela tarde de 13ª rodada no Brasileirão.

O preparo físico, após uma temporada completa de jogos na Europa, além da campanha na , onde inclusive sofreu uma lesão, não era dos melhores e houve muita gente que chegou a questionar a decisão de Jorge Jesus em apressar a estreia do atleta. Mesmo assim, Filipe vem ganhando cada vez mais minutos: na vitória sobre o , na rodada seguinte de Brasileirão, foi substituído na metade do segundo tempo; contra o , goleada de 4 a 1 e presença até o apito final.

Nesta quarta-feira (20), contudo, será noite de nova estreia. Maracanã, jogo de ida da Libertadores da América contra uma boa equipe do . A última vez que o chegou tão longe no torneio foi em 2010, quase uma década atrás, quando Filipe ainda fazia a primeira de suas oito temporadas no Atlético de Madrid. Será o primeiro jogo do lateral-esquerdo em um duelo da principal competição continental das Américas. E ele não escondeu a expectativa.

“Depois de anos de e Champions, Libertadores é especial. É diferente, por mais que seja contra brasileiro. No fui inscrito na Sul-Americana, mas não tive oportunidade de jogar. Para ter uma carreira completa tem que passar pela Libertadores. Estou bem ansioso para estrear”, disse em entrevista coletiva nesta terça-feira. Filipe também não escondeu, ainda que timidamente, que não estava nas melhores condições físicas quando estreou.

“Desde o primeiro jogo me senti muito bem, melhor do que esperava após um mês parado. Me adaptei rápido aos pedidos do Mister (Jorge Jesus), me sinto bem ao lado do Arrascaeta. Fisicamente não era o ideal, mas vou me sentindo melhor a cada minuto de treino e jogo. O importante é que o time vença, não importa quem jogue. O entrosamento vai melhorando”, reconheceu.

Arrascaeta, o “parceiro” principal

O entrosamento com Arrascaeta, citado por Filipe, é traduzido no número de passes. O uruguaio, que atua aberto pela esquerda, foi o destino preferido dos passes do lateral: quase 25% do total de 145 passes foram para o camisa 14, muitas vezes aproveitando os movimentos entrelinhas do meia – contra o Grêmio, um destes passes terminou no primeiro gol dos 3 a 1

Participação só tem aumentado

Filipe, aliás, vem demonstrando evolução em suas ações dentro de campo. Desde sua estreia, teve cada vez mais a bola no pé, trocou mais passes e seu aproveitamento nas subidas ao campo de ataque são mais frutíferas. O lateral vem acertando mais passes, mas também vai contribuindo mais na fase defensiva. Contra o Vasco, fez os seus dois primeiros desarmes e um deles originou o segundo gol rubro-negro.

Os números gerais ainda são tímidos, mas pouco a pouco, Filipe vai participando mais do jogo rubro-negro. E se o físico ainda está se adequando, a habilidade já é cada vez mais presente.