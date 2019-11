Enfrentar Messi não preocupa e sim é "motivo de orgulho", diz Thiago Silva

Zagueiro brasileiro projeta mais um superclássico entre Brasil e Argentina, no feriado do dia 15 de novembro

O zagueiro brasileiro Thiago Silva já projeta o confronto contra o atual melhor jogador do mundo. Isso porque o joga contra a na sexta-feira (15), às 14h (de Brasília), em partida amistosa disputada na . O defensor diz não estar preocupado com a presença de Messi na partida, ao contrário, falou que está orgulhoso com a oportunidade.

"Não preocupação, mas motivo de orgulho em enfrentá-lo. Eles estão com a estrela deles, nós, sem a nossa. Mas Brasil é sempre Brasil, mostramos isso sem o Ney na . O momento deles é diferente, o nosso, pelos últimos resultados, também", falou Thiago Silva em entrevista coletiva.

O defensor destacou o tamanho do clássico contra os 'Hermanos' e disse que não existe favoritismo nesse duelo.

"Brasil e Argentina é sempre um clássico bem jogado, com situações de gols. A gente já ganhou sem o Neymar, já perdeu também. É 50% de chance para cada lado. Espero que a gente possa estar numa noite mais inspirada do que eles", avaliou Silva.