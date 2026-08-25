O clube inglês Manchester United anunciou a contratação do camaronês Carlos Baleba, vindo do Brighton, durante a atual janela de transferências de verão, após uma longa maratona de negociações.

O clube confirmou por meio de seu site oficial que a conclusão do negócio veio "sujeita aos trâmites de registro", em um passo que prepara a estreia do meio-campista com a camisa do Manchester United.

Baleba, de 22 anos, assinou um contrato com o Manchester United válido até junho de 2031, com uma opção que permite ao clube estender o vínculo por mais uma temporada.

Baleba é considerado um dos principais meio-campistas do Campeonato Inglês nos últimos tempos, depois de ter se firmado com força no Brighton, pelo qual disputou 31 partidas na Premier League na temporada passada.

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O Manchester United apontou em seu comunicado que, ao longo da temporada 2024-2025, Baleba ocupou a sexta posição entre os meio-campistas do Campeonato Inglês em total de desarmes e interceptações de bola, além de ter ficado em quarto no número de vezes em que avançou com a bola para frente a cada 90 minutos.

Na temporada passada, o jogador esteve entre os melhores 8% dos atletas do Campeonato Inglês em total de desarmes e interceptações de bola, e também ocupou um lugar entre o melhor 1% dos jogadores na recuperação de segundas bolas.

As atuações de Baleba contribuíram para ajudar o Brighton a alcançar uma posição que dá acesso à Liga Conferência Europa.

A chegada do jogador camaronês ao Manchester United ocorre no âmbito do reforço do meio-campo da equipe, na esperança de que represente uma adição de peso ao elenco do Manchester United durante a nova temporada.

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