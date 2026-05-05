Endrick volta ao Real Madrid ou fica no Lyon? Brasileiro responde sobre seu futuro na Europa

Endrick voltou a ser destaque na Europa após marcar um belo gol na vitória por 4 a 2 do Lyon sobre o Rennes, no último domingo (3), pela Ligue 1. Vivendo grande fase desde que chegou por empréstimo, o brasileiro tem sido peça importante na equipe e vem sendo muito elogiado pela imprensa francesa, consolidando sua retomada após um período de pouca utilização no Real Madrid.

Após a partida, Endrick comentou sua situação e tratou com cautela a possibilidade de retorno ao clube espanhol. Em entrevista aos canais oficiais da liga francesa, o atacante destacou a felicidade no atual momento e evitou cravar qualquer decisão sobre o futuro, mantendo todas as possibilidades em aberto.

"Não sei [o que vai acontecer no futuro]. Só sei que estou muito feliz aqui, me sinto muito bem. Se eu vou ficar? Estou emprestado, estou feliz com meus companheiros, tudo está muito bem. Depois, nunca sabemos o que pode acontecer. Vamos descobrir em breve", disse.

Na sequência, o brasileiro reforçou que aceita qualquer cenário para a próxima temporada, mas fez questão de exaltar o ambiente encontrado no futebol francês, fator que pesa em seu desejo de permanência.

"Eu deixo tudo nas mãos de Deus e vamos ver o que acontece. Se eu tiver que retornar ao Madrid, retornarei ao Madrid. Se eu tiver que renovar aqui, renovarei aqui.[...] Eu gostaria muito de ficar aqui [no Lyon]. A verdade é que o clube faz todo o possível para que eu me sinta bem", afirmou.

Endrick ainda revelou que decisões importantes passam por sua vida pessoal e destacou que ouvirá sua esposa, Gabriely Miranda, antes de definir os próximos passos da carreira.

"Estou muito feliz aqui, mas farei o que Deus me disser... E o que a minha mulher me disser também", completou, em tom descontraído.

Encostado no banco durante sua segunda temporada no Real Madrid sob o comando de Xabi Alonso, o atacante foi emprestado ao Lyon em busca de mais minutos e rapidamente respondeu em campo. Em 19 jogos pela equipe francesa, soma oito gols e seis assistências, tornando-se peça fundamental no sistema do técnico Paulo Fonseca e ajudando o clube a brigar na parte de cima da tabela.

O brasileiro tem contrato de empréstimo com o Lyon até o fim da atual temporada europeia e segue vinculado ao Real Madrid até dezembro de 2029, deixando indefinido qual será seu destino para o próximo ciclo no futebol europeu.