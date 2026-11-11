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O atacante Endrick pode deixar o Real Madrid em janeiro, enquanto o Sporting CP planeja uma investida ambiciosa na janela de inverno. Segundo relatos, Paulo Fonseca, técnico recém-contratado, pediu ao clube português que viabilize um reencontro com o brasileiro antes da segunda metade da temporada.

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Endrick considera deixar o Real Madrid

Endrick enfrenta um futuro cada vez mais incerto no Madrid com a aproximação da janela de transferências de janeiro. Segundo o AS, a expectativa é que o jovem atacante deixe a capital espanhola neste inverno em busca de melhores oportunidades.

O atacante de 20 anos tem encontrado dificuldades para conquistar uma vaga de titular nesta temporada. Ele disputou apenas sete partidas em todas as competições e marcou somente um gol. Com tão pouco tempo em campo, uma saída no meio da temporada é vista agora como o passo mais lógico. O Sporting surgiu como uma opção imediata para o brasileiro deixar para trás a situação frustrante que vive em Madrid.

Sporting e Fonseca buscam acordo

O principal responsável por essa possível transferência neste inverno é Fonseca, recém-nomeado técnico do Sporting. A mesma reportagem afirma que Fonseca definiu o atacante do Madrid como alvo prioritário e pediu diretamente à diretoria que concretize a contratação em janeiro.

Fonseca vê o brasileiro como um reforço fundamental para seu novo elenco em Portugal. A diretoria do clube atendeu ao pedido do técnico e já deu início às medidas formais para receber o jogador em Lisboa na próxima janela.

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Uma transferência para o Sporting permitiria a Endrick voltar a trabalhar com um técnico que conhece muito bem. Fonseca contratou o talentoso atacante durante sua passagem pelo Lyon na temporada passada, e os dois tiveram uma parceria muito produtiva.

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O atrativo da Champions League e a garantia de minutos em campo

A perspectiva de voltar a trabalhar com o técnico que teve no Lyon é um fator importante para Endrick. Reencontrar alguém que compreende plenamente suas características e qualidades táticas pode oferecer o ambiente ideal para dar novo impulso à sua temporada.

Além disso, o Sporting oferece o grande atrativo de disputar a Champions League. A possibilidade de continuar se testando na principal competição europeia de clubes deve pesar bastante na decisão final do jogador.

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Acima de tudo, Endrick prioriza um destino que possa lhe garantir bastante tempo em campo. Depois de alguns meses difíceis no Santiago Bernabeu, o atacante está decidido a integrar um projeto no qual terá papel central.

Negociações pela transferência e concorrência italiana

O Sporting terá concorrência pela contratação do jogador do Madrid, já que a AS Roma também está tentando atraí-lo. O clube italiano segue firme na disputa e pode complicar os planos de transferência da equipe portuguesa.

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Quanto ao formato do negócio, um empréstimo simples continua sendo uma opção bastante viável para todas as partes. Uma transferência temporária permitiria a Endrick ganhar experiência importante sem romper seu vínculo com o clube ao qual pertence.