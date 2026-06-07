Endrick no Corinthians? Pai do atleta revela que o Timão chegou perto da contratação, mas acabou recusando o atacante

Endrick é atualmente um dos atacantes mais promissores do futebol mundial. Destaque da seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo de 2026 e jogador do Real Madrid, o jovem atleta construiu sua trajetória nas categorias de base do Palmeiras, clube pelo qual se profissionalizou e ganhou projeção internacional. Antes de chegar ao Verdão, porém, Endrick foi observado e cobiçado por outras equipes do futebol brasileiro, incluindo o Corinthians.

Em entrevista ao Canal Bra, Douglas Sousa, pai do atacante, revelou que o Timão chegou perto de contratar Endrick quando ele tinha apenas 12 anos. Segundo ele, os observadores do clube ficaram impressionados com o desempenho do garoto durante a Go Cup de 2016, torneio que reúne mais de 1.700 crianças entre sete e 12 anos, mas decidiram não seguir com o recrutamento.

"São Paulo, Corinthians, Santos e outros clubes [tinham interesse em contratar Endrick]. Isso aconteceu na Go Cup de 2016. Meu filho jogava pelo BFA/São Paulo [equipe de Brasília, cidade de origem de Endrick]. O Endrick foi o destaque da competição. E tinha um captador do Corinthians que, depois que a gente veio para o Palmeiras em 2017, foi trabalhar no Palmeiras. Ele contou essa história para mim", iniciou.

"Na época, ele fez o scout de Endrick, chegou para o pessoal do Corinthians e disse: 'Tem um menino assim, diferenciado. Eu acho que vale a pena o investimento e vocês poderiam tentar ver como fazer para trazer a família para São Paulo'. Aí ele me falou que o pessoal do Corinthians respondeu que ficaria inviável trazer a família de Brasília para São Paulo, porque viria o Endrick, eu e minha ex-esposa", completou.

O cenário mudou quando o Palmeiras decidiu apostar no jovem atacante e ofereceu suporte à família, ajudando na mudança para São Paulo e disponibilizando um emprego a Douglas Santos, que passou a trabalhar na área de limpeza do clube alviverde para manter vivo o sonho do filho no futebol profissional.

A escolha do Palmeiras em ajudar Endrick e sua família se mostrou acertada. Nas categorias de base, o atacante acumulou números impressionantes e rapidamente foi promovido ao elenco profissional, aos 16 anos, onde conquistou cinco títulos nacionais e se consolidou como uma das maiores promessas do futebol brasileiro.

O desempenho chamou a atenção da Europa e resultou em sua transferência para o Real Madrid, com o negócio fechado em dezembro em 2022, em uma operação no valor de € 72 milhões (R$ 409 milhões na cotação da época), a segunda maior da história do futebol brasileiro.

Das categorias de base do Palmeiras aos dias atuais, Endrick se transformou em peça importante da seleção brasileira e chega à Copa do Mundo de 2026 cercado de expectativas. No último sábado (6), o atacante marcou o gol da vitória do Brasil sobre o Egito, no último amistoso antes da estreia no torneio, e surge como forte candidato a iniciar a competição entre os titulares da equipe comandada por Carlo Ancelotti.



















