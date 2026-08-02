O Roma demonstrou interesse em contratar o brasileiro Endrick, atacante do Real Madrid, durante a atual janela de transferências de verão, para reforçar o ataque da equipe italiana.

O jornal "La Gazzetta dello Sport" noticiou que o Roma procura um jogador por empréstimo com opção de compra, e concentra seus esforços na contratação de Endrick, do Real Madrid.

O jornal acrescentou que os dirigentes do Roma viajaram a Madri para estudar a possibilidade de concretizar o negócio durante o atual mercado.

As informações da imprensa apontam que o Real Madrid não está aberto a negociações até o momento, apesar de Endrick não ter um papel central nos planos de José Mourinho, técnico do clube merengue.

O jornal esclareceu que o gol de Endrick no amistoso contra a Fiorentina, no último sábado, não é suficiente, e ele será avaliado por José Mourinho nos próximos dias, sendo o Roma um dos mais empenhados em fechar o negócio caso o Real Madrid queira dispensá-lo.