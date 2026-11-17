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Direto da concentração da seleção brasileira, Endrick, talento do Real Madrid, frustrou Milan, Roma e todos os clubes que tentam contratá-lo na janela de transferências de inverno.

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Desde o verão passado, o talento brasileiro Endrick, nascido em 2006, está no centro de especulações, rumores e negociações no mercado. Na Itália, Milan e Roma tentaram contratá-lo em agosto, sem muito sucesso, e os dois clubes seguem pressionando por uma transferência em janeiro.

Mas Endrick, diretamente da concentração da seleção brasileira após a partida contra Singapura, decidiu parar na zona mista e responder às perguntas dos jornalistas brasileiros presentes sobre seu futuro. E a resposta, divulgada pelo Sports Center Brazil da ESPN não foi a que os clubes interessados nele esperavam.

DESTAQUE PELO BRASIL - Endrick se destacou em campo. Carlo Ancelotti decidiu escalá-lo desde o início ao lado de Vinicius Junior e Estevao em um trio de ataque inédito da seleção brasileira. Atuando como camisa 9, Endrick deu a assistência para um dos três primeiros gols de Vinicius e depois marcou o gol do 4 a 0, após assistência de Estevao (uma das muitas).

No fim, o Brasil venceu Singapura por 7 a 0, e Endrick permaneceu em campo durante os 90 minutos, mostrando que, ao voltar a Madri, estaria pronto para receber bem mais minutos do que os concedidos por Mourinho.

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POUCOS MINUTOS COM MOURINHO - Endrick começou a temporada lesionado no Real Madrid. Mas, depois de se recuperar do problema muscular e apesar das ausências forçadas de Vinicius em mais de uma ocasião (por causa da longa suspensão), somou apenas 141 minutos em campo. Foi titular em uma única partida e registrou um gol e uma assistência na virada impressionante contra a Roma na Liga dos Campeões, para a qual foi decisivo.

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ENDRICK QUER FICAR - Milan e Roma estão há algum tempo em contato com a Roc Nation, agência que cuida dos interesses do jogador, e tentam levá-lo, se possível por empréstimo ou até em uma contratação definitiva com uma fórmula que preveja a compra a partir do fim da temporada, durante a janela de janeiro. Até agora, José Mourinho sempre havia se manifestado para confirmar o desejo de manter Endrick em Madri, mas hoje foi o próprio brasileiro quem fechou (quase) completamente as portas para uma saída do Real Madrid.

Na zona mista, Endrick não reclamou dos poucos minutos em campo e reafirmou seu amor pelo Real Madrid, clube do qual não gostaria de sair: "Poucos minutos? Acho que essa é uma decisão que cabe a Mourinho, não? Claro que estou sempre pronto para ajudar o Real Madrid, que é o maior clube do mundo. Espero poder ficar lá a vida toda para ajudar o Real e estar sempre à disposição dos meus companheiros".