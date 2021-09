Endividado, Barça apela a sócios para 'aliviar' controle das finanças

A diretoria do Barcelona acha impossível manter as regras estatutárias com as dívidas acumuladas dos últimos anos

Os tempos não estão fáceis para o Barcelona, dentro e fora do campo. Agora, uma nova questão surgiu no time espanhol. Isto porque, o conselho de administrativo do clube considera impossível cumprir a regra que obriga os dirigentes da entidade a manter contas do clube, pelo menos, positivas.

O regimento interno do clube é claro a esse respeito. Em seu artigo 67, o texto afirma que a diretoria deve reverter a situação nas duas temporadas seguintes ao descumprimento dessa norma. Ou seja, se o ano terminar com prejuízo, a diretoria terá dois anos para recuperar o saldo. Caso não fizer, deverá renunciar e convocar uma nova eleição para a presidência.

Com o argumento de ter recebido uma herança catastrófica, Joan Laporta, atual presidente do clube, pedirá aos sócios que invalidem temporariamente este artigo do estatuto para poder manobrar sem a pressão de ter uma corda no pescoço.

Na temporada 2020/21, o Barcelona fechou o saldo com 481 milhões de euros em perdas e com uma dívida de mais de 1,3 bilhões de euros. Fontes do clube admitiram à Goal, que a direção de Laporta considera que estes 481 milhões de euros pertencem exclusivamente ao mandato de Josep Maria Bartomeu, ex-presidente do clube.

A direção de Laporta inclui, também, os 138 milhões de euros referentes à desvalorização do valor de vários jogadores ao antigo presidente. Diante desse cenário, Laporta comparecerá à uma assembleia do clube, no dia 17 de outubro, com a vontade de contornar o regulamento para recuperar o patrimônio do clube.

Em comunicado divulgado, o Barça explica que “em consequência dos prejuízos registados e da dívida do clube existente à data da aprovação das contas anuais de 2020/2021, o artigo 67º do estatuto encontra-se provisoriamente suspenso e sem efeitos, até a restituição de património líquido positivo."

"Esta proposta resulta do fato dos requisitos constantes do artigo 67º serem para restabelecer uma situação de desequilíbrio ou perdas patrimoniais no prazo de dois anos, e para manter uma certa proporção entre a dívida líquida e o nível do EBITDA (lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização), atualmente inatingível."

Na Assembleia, Laporta apresentará os dados das contas do clube, além de propor uma venda de 49% das ações do projeto Barça Studios, um serviço de conteúdos audiovisuais do clube, aos sócios e membors da comissão.

Ainda nessa reunião, serão discutidos outros assuntos políticos do regimento do clube, bem como a redução dos mandatos dos membros do conselho de seis para cinco anos.