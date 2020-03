Enderson pede demissão e faz torcedores de Ceará e Cruzeiro "brigarem" por técnico

Treinador pediu demissão do Vovô e deve ser anunciado pelo clube mineiro a qualquer momento; decisão gera polêmica entre torcidas

Mesmo com as paralisações dos campeonatos devido à pandemia do coronavírus covid-19, a dança das cadeiras com os técnicos no futebol brasileiro continua surpreendendo. Na madrugada desta quarta-feira (18), o Ceará anunciou que Enderson Moreira pediu demissão e não será mais o treinador do Vovô.

A saída de Enderson aconteceu devido ao interesse do em contar com os serviços do comandante, após também ter anunciado o desligamento de Adílson Batista. O clube mineiro deve anunciar a chegada do ex-Ceará a qualquer momento.

Mais artigos abaixo

A mudança de equipe causou polêmicas entre os torcedores. De um lado, a torcida celeste comemora esperançosa a chegada do novo comandante, enquanto do outro lado, os torcedores do alvinegro se sentem traídos com o pedido de demissão de Enderson, que deixa um time que disputa a Série A do Brasileirão para assumir um time que está vivendo um momento muito conturbado e disputará a segunda divisão do campeonato nacional.

Mais times

Cabe destacar que no passado, o Ceará demitiu Enderson Moreira para contratar justamente Adílson Batista, e depois de alguns meses, voltou a contratar Enderson. Agora, foi a vez de ele “dar o troco” no clube nordestino, isso sem contar que os papéis foram invertidos e dessa vez Enderson que será contratado para substituir Adílson. Confusões que só o futebol brasileiro pode proporcionar.

Enderson Moreira vem aí! — Valdir Cruzoeiro 🅙 (@valdirvirjao) March 17, 2020

⬇️Sai: Adilson Mazoquista e Bolimar Olicenho.



⬆️Entra: Enderson Moreira e Ricardo Drubsky . pic.twitter.com/qGrm43YlK1 — CABULOSO DE MINAS 🏹 (@cabulosodebh) March 18, 2020

Enderson Moreira tinha tudo no Ceará, mas o Ceará não tem libertadores, não tem copa do , Não tem campeonato Brasileiro, não tem nada, isto pesa, na hora de decidir.#EoCruzeiro — MauroSouzaMontoya (@tvbembrasil) March 18, 2020

Enderson Moreira so pode ser burro. Deixou o América num momento em que era idolatrado , e agora deixa o Ceará, com um time bom e que ja esta encaixado , pra ir jogar uma serie B , num clube que passa por um momento turbulento e de extrema desorganização. Sucesso loucao — Mamadou Hugão (@HugoF_soares) March 18, 2020

Enderson Moreira era técnico do Ceará.



Ceará demitiu o Enderson e trouxe o Adilson Batista. O Ceará demitiu o Enderson Moreira. 2019



CENI SAIU DO FORTALEZA PRO

CRUZEIRO NA SÉRIE A



KANALENSES: HAHAHAHHAHA



2020



ENDERSON MOREIRA SAIU DO KANAL PRO CRUZEIRO NA SÉRIE B — da Desilusão (@FECdaDesilusao) March 18, 2020 Dois meses depois, readmitiu o Enderson.



Mais dois meses, e o Enderson pediu demissão para ir a outro clube.



Não dou 1 semestre para o Cruzeiro demitir o Enderson, e ele voltar no fim do ano para tentar livrar o Ceará do rebaixamento. — arthur caíque (@arthurcbv) March 18, 2020

Ceará demitiu o Adilson e trouxe o Argel.



O Adilson foi pro Cruzeiro.



O Ceará demitiu o Argel e trouxe o Enderson.



O Cruzeiro demitiu o Adilson e tirou o Enderson do Ceará.



5 meses. — Leonardo Dahi (@leonardodahi) March 18, 2020