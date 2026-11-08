O caso do técnico holandês Marino Pusic entrou em uma fase ainda mais complicada dentro do Al-Ahli, depois que o consultor jurídico Ahmed Al-Sheikhi revelou detalhes legais relacionados ao contrato do treinador e ao custo de sua rescisão, alertando para os riscos que o acordo firmado desde o início colocou sobre a direção do Al-Ahli.

A contratação de Pusic é vista como a "catástrofe da temporada", tendo sido efetivada no início da atual temporada, como substituto do alemão Matthias Jaissle, que foi afastado de forma surpreendente.

Al-Sheikhi explicou, durante sua participação no programa "Nadina", que o contrato de Pusic incluía um grande risco jurídico, após ter sido assinado por dois anos obrigatórios, com valores financeiros elevados que englobam salários e luvas de contrato garantidas, sem o estabelecimento de um mecanismo claro de saída do acordo que proteja o clube caso ele deseje encerrá-lo antecipadamente.

O consultor jurídico apontou que a rescisão do contrato do treinador holandês pode custar ao Al-Ahli cerca de 50 milhões de riais, diante da ausência de uma cláusula penal reduzida que permita ao clube encerrar o contrato mediante o pagamento de salários de três ou seis meses, o que torna a quitação dos valores restantes um dos principais desafios para a direção.

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No que diz respeito às soluções disponíveis, Al-Sheikhi afirmou que o Al-Ahli pode contratar um novo treinador e encarregá-lo de comandar a equipe, mesmo antes de chegar a um acordo final com Pusic, esclarecendo que a crise financeira e jurídica relacionada ao contrato não impede o clube de dar esse passo.

Acrescentou que a recusa do treinador holandês em firmar um acordo pode levar o clube a deixar o caso nas mãos da Federação Internacional de Futebol (FIFA), destacando que os litígios relacionados a contratos de treinadores não resultam em punições esportivas do tipo proibição de registro de jogadores, o que concede ao Al-Ahli margem para agir sem esperar a resolução completa do caso.

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Al-Sheikhi também descartou a imposição de uma fiscalização financeira ativa sobre o Al-Ahli, esclarecendo que o Al-Raqi está entre os grandes clubes que menos gastam, e deve possuir um superávit financeiro proveniente do apoio disponível a ele, o que reduz as chances de ser submetido a essa medida.

Esses detalhes colocam a direção do Al-Ahli diante de um teste difícil, pois o desejo de encerrar a passagem de Pusic e buscar um substituto técnico esbarra em um custo que se aproxima de 50 milhões de riais, transformando a crise do treinador em um caso jurídico e financeiro pesado, cuja resolução exige que não haja prejuízo à estabilidade da equipe ou às contas financeiras do clube.