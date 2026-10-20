A crise do Al-Nassr já não é apenas esportiva: a imprensa internacional também vem se manifestando sobre dívidas enormes, e o jornalista Walid Al-Faraj explicou que a dívida chega a 800 milhões de riais, enquanto uma reportagem dos Estados Unidos revela negociações secretas para vender 70% do clube a uma empresa do fundo RedBird Capitals, que também controla o Milan.





O que está acontecendo em Riad não é uma crise passageira, mas o início de uma fase em que Cristiano Ronaldo poderia até trocar o campo pela mesa de decisões do clube.





NÚMEROS ASSUSTADORES - O jornalista Walid Al-Faraj revelou a crise financeira do clube em seu programa Rotana Sport com Walid e afirmou: "As dívidas do Al-Nassr se aproximam de 800 milhões de riais". Ele explicou que essas obrigações decorrem, прежде de tudo, de decisões financeiras equivocadas na temporada passada, que levaram ao acionamento dos mecanismos de fiscalização. As declarações evidenciam a gravidade da situação e a necessidade de uma revisão financeira completa da gestão do clube.









NEGÓCIO DE UM BILHÃO - Ao mesmo tempo, o site norte-americano especializado em finanças Semaphore revelou que a "Redbird Capital", atual proprietária do Milan, se reuniu com o fundo saudita PIF para discutir a aquisição de 70% do clube.

Segundo a publicação, a operação poderia chegar a um bilhão de riais, valor que também cobriria as dívidas atuais do clube. As negociações ainda estão em fase inicial e não há um acordo definitivo.

Segundo outras informações, o empresário Mohammed Al-Khuraiji poderia integrar o grupo de investidores ao lado de outros sócios. Também se fala na possibilidade de Cristiano Ronaldo adquirir uma participação no clube.





Por fim, o analista Mohammed Al-Anzi concluiu: "Ronaldo chegou ao Al-Nassr como jogador, continuou apaixonado pelo clube e agora quer se tornar proprietário: é o que se diz nos bastidores do Al-Nassr".

De qualquer forma, independentemente de quem se tornar proprietário e do tamanho das participações, a diretriz a ser seguida já está clara: a aposta será na governança e na disciplina financeira para iniciar a recuperação econômica do clube.



