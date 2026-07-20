Conforme noticiado pelaSky Italia, ocorreu uma reunião em Barcelona no último fim de semana. Estavam presentes, além de Guardiola: a lenda da defesa Paolo Maldini, que recentemente assumiu o cargo de diretor técnico da Squadra Azzurra, bem como o ex-técnico e ex-jogador do Milan Leonardo, que assumiu há alguns dias o cargo de consultor na Federação Italiana de Futebol.

A dupla de peso pretende, portanto, convencer Guardiola a assumir o cargo de técnico, que é muito atraente, mas também bastante complicado, considerando o passado recente. O espanhol deixou o Manchester City ao final da última temporada, após dez anos no clube. Agora, Guardiola planeja, inicialmente, tirar um ano sabático, mas Maldini e companhia tentam a sorte mesmo assim.

O ex-técnico do City parece ser o candidato ideal para os italianos. A missão de Guardiola seria clara: levar a orgulhosa nação do futebol de volta aos sucessos de outrora. Embora tenha havido um avanço espetacular com o título do Euro de 2021, fora isso, a Itália vem de uma década para esquecer. Em 2018, 2022 e 2026, a tetracampeã mundial ficou de fora da fase final da Copa do Mundo por três vezes consecutivas, pois não conseguiu se classificar. Entre essas edições, houve o Euro 2024, um torneio quase tão decepcionante quanto, no qual a seleção foi eliminada pelas Suíças nas oitavas de final.

Será que Pep Guardiola virá? A Itália parece ter mais dois possíveis salvadores em vista

Após o fracasso nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o ex-técnico Gennaro Gattuso, que agora assumiu a Lazio de Roma, renunciou no início de abril. Nos amistosos de junho contra Luxemburgo e Grécia (ambos por 1 a 0), Silvio Baldini comandou a Squadra interinamente. Uma solução de longo prazo deve ser apresentada o mais rápido possível, já que a primeira partida do novo técnico está marcada para o final de setembro. Nessa ocasião, a Itália enfrentará a Bélgica na estreia da nova temporada da Liga das Nações.

Além de Guardiola, os dirigentes da Itália teriam mais dois nomes de destaque em vista, que representam épocas de glória do futebol italiano: Andrea Pirlo, campeão mundial de 2006, e Roberto Mancini, que já treinou a Squadra Azzurra e a levou ao título do Euro em 2021. Pirlo é atualmente técnico do United FC, nos Emirados Árabes Unidos. Mancini treinou recentemente o clube catariano Al-Sadd, mas está sem clube desde junho.