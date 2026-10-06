O Barcelona se prepara para anunciar oficialmente a renovação do contrato do brasileiro Raphinha até 2030, em um movimento estratégico que confirma o apego do clube a um de seus principais elementos ofensivos ao longo dos próximos anos.
De acordo com o que relatou o jornalista Fabrizio Romano, Raphinha assinará seu novo contrato com Joan Laporta na próxima sexta-feira, e em seguida realizará uma coletiva de imprensa para falar sobre os motivos de sua decisão de permanecer no time catalão.
O próprio Raphinha havia pedido a prorrogação de seu contrato, após seu vínculo anterior com o Barcelona se estender até 2028, no desejo de garantir seu futuro por um período mais longo.
O novo contrato manterá a cláusula de rescisão no valor de um bilhão de euros.
Apesar das fortes propostas que o jogador recebeu de clubes sauditas durante o verão, Raphinha manteve-se firme em permanecer no Barcelona, com o desejo de melhorar seu salário de forma condizente com sua atual posição dentro do time, além de obter um contrato de longa duração.
Raphinha se transformou em uma das armas mais importantes do Barcelona desde a chegada de Hansi Flick, que o convenceu a continuar e lhe concedeu um papel de liderança dentro do time, antes de o jogador aceitar nesta temporada ocupar a posição de centroavante após o fracasso do clube em contratar Julián Álvarez.
A readaptação de Raphinha na posição de «9» ocorreu de forma ideal, após ele se tornar o artilheiro do time e uma das principais chaves da pressão ofensiva, confirmando sua posição como referência essencial no projeto do Barcelona ao longo dos próximos anos.
Espera-se que Raphinha revele durante a coletiva de imprensa os detalhes de sua decisão, em um momento em que o desejo de ambas as partes parece claro em dar continuidade à parceria até 2030.