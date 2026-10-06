O Barcelona se prepara para anunciar oficialmente a renovação do contrato do brasileiro Raphinha até 2030, em um movimento estratégico que confirma o apego do clube a um de seus principais elementos ofensivos ao longo dos próximos anos.

De acordo com o que relatou o jornalista Fabrizio Romano, Raphinha assinará seu novo contrato com Joan Laporta na próxima sexta-feira, e em seguida realizará uma coletiva de imprensa para falar sobre os motivos de sua decisão de permanecer no time catalão.

O próprio Raphinha havia pedido a prorrogação de seu contrato, após seu vínculo anterior com o Barcelona se estender até 2028, no desejo de garantir seu futuro por um período mais longo.

O novo contrato manterá a cláusula de rescisão no valor de um bilhão de euros.

Apesar das fortes propostas que o jogador recebeu de clubes sauditas durante o verão, Raphinha manteve-se firme em permanecer no Barcelona, com o desejo de melhorar seu salário de forma condizente com sua atual posição dentro do time, além de obter um contrato de longa duração.

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Raphinha se transformou em uma das armas mais importantes do Barcelona desde a chegada de Hansi Flick, que o convenceu a continuar e lhe concedeu um papel de liderança dentro do time, antes de o jogador aceitar nesta temporada ocupar a posição de centroavante após o fracasso do clube em contratar Julián Álvarez.

A readaptação de Raphinha na posição de «9» ocorreu de forma ideal, após ele se tornar o artilheiro do time e uma das principais chaves da pressão ofensiva, confirmando sua posição como referência essencial no projeto do Barcelona ao longo dos próximos anos.

Espera-se que Raphinha revele durante a coletiva de imprensa os detalhes de sua decisão, em um momento em que o desejo de ambas as partes parece claro em dar continuidade à parceria até 2030.