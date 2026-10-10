O marroquino Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, revelou o motivo de não ter comemorado o gol que marcou contra seu compatriota Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal, durante a partida entre os dois no clássico.
O Al-Hilal venceu seu rival Al-Ittihad pelo placar de 3 a 2, na partida que reuniu os dois times na noite de sábado, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, pela oitava rodada da Roshn Saudi League.
Youssef En-Nesyri marcou o primeiro gol do Al-Ittihad aos 22 minutos de jogo, após ficar cara a cara com o gol de Bounou e colocar a bola com força dentro das redes, sem que o goleiro marroquino conseguisse defendê-la.
O lance de maior destaque foi protagonizado pelo atacante marroquino após o gol, quando ele se recusou a comemorar, antes de se dirigir a Yassine Bounou e abraçá-lo em sinal de consolo.
En-Nesyri comentou aquele lance, durante um encontro amistoso com Bounou, no programa "Nadina", do canal "MBC 1", onde disse: "Bounou é meu irmão mais velho, e eu o amo muito. Jogamos juntos por muitos anos na seleção do Marrocos e no Sevilla".
Por sua vez, o goleiro do Al-Hilal demonstrou seu apreço por En-Nesyri, beijando-o na cabeça e dizendo: "Youssef En-Nesyri é como meu irmão mais novo, e ele fez uma partida excelente pela qual o parabenizo".
Vale lembrar que En-Nesyri e Bounou foram companheiros de equipe no Sevilla por vários anos, antes de o goleiro marroquino se transferir para o Al-Hilal no verão de 2023, seguido pelo atacante, mas rumo ao Al-Ittihad, em janeiro passado, vindo do Fenerbahçe.