A entidade máxima do futebol não teria tirado a República Democrática do Congo das Eliminatórias da Copa do Mundo apesar de dúvidas constatadas sobre a elegibilidade de um jogador da seleção.

Foi o que relataram o New York Times e o Le Monde nesta terça-feira, com base em documentos internos e correspondências da Fifa. O Le Monde escreveu sobre um "assunto delicado, que a Fifa encobriu por razões políticas".

Segundo as publicações, especialistas jurídicos da entidade máxima do futebol constataram em uma investigação que a documentação para uma mudança de federação do goleiro Lionel Mpasi não havia sido concluída. Mpasi havia atuado anteriormente por seleções de base da França. De acordo com as reportagens, a Fifa analisou várias opções, de uma multa até a exclusão do Congo dos playoffs da Copa do Mundo. No fim, nenhuma dessas medidas foi aplicada.

Infantino também esteve envolvido no novo escândalo da Copa do Mundo sobre a RD Congo?

O ponto de partida da investigação foi uma reclamação da federação nigeriana. Segundo a própria Fifa, ela foi rejeitada por motivos formais. O Congo havia se classificado para o torneio de playoff por meio de uma vitória sobre a Nigéria e garantiu a vaga na Copa do Mundo contra a Jamaica. Mpasi esteve em campo em todos os jogos até a eliminação nas oitavas de final contra a Inglaterra.

O New York Times estabeleceu uma ligação entre Infantino e o atual chefe da federação congolesa. Véron Mosengo-Omba, segundo a publicação um aliado do suíço, preparava, no momento da investigação, sua candidatura para o cargo de presidente da federação e foi eleito após a classificação para o torneio nos EUA, México e Canadá.

Uma consulta da SID sobre esse tema ficou inicialmente sem resposta da Fifa. Em resposta a uma consulta do New York Times, a entidade máxima do futebol afirmou: seus comitês são "autônomos e decidem sobre casos com base nos regulamentos aplicáveis e nos fatos concretos apresentados em cada caso". Infantino, que depende do apoio da África para sua reeleição em 2027 em meio à disputa de poder, não teria influência sobre esse tipo de decisão.

Durante a Copa do Mundo, a suspensão do atacante americano Folarin Balogun ter sido revogada provocou críticas massivas. Segundo o próprio presidente dos EUA, Donald Trump, antes das oitavas de final contra a Bélgica (1 a 4), ele ligou para Infantino e pediu uma revisão da suspensão por cartão vermelho de Balogun. De fato, a sanção foi retirada. A Fifa insistiu que sua comissão disciplinar decidiu de forma independente.