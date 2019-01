"Encanto especial" - FIFA acena positivamente sobre Copa do Mundo entre Portugal, Espanha e Marrocos

Presidente Gianni Infantino disse que Mundial de 2030 nos três países seria interessante

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse no encerramento da Assembleia Geral da entidade ver como "muito interessante" a eventual candidatura tripla, de Espanha, Portugal e Marrocos, ao Mundial de 2030 por enviar uma "mensagem bonita".

No entanto, o dirigente lembrou que deve se manter em "uma posição de neutralidade, para permitir que outras candidaturas possam desenvolver-se".

Infantino também voltou a falar da possibilidade da Copa do Mundo de 2022, no Catar, ter o número de seleções aumentado de 32 para 48.

“Pensamos que ampliar para 48 o número de participantes no Mundial de 2026 é uma boa decisão e estudamos a possibilidade de fazer o mesmo já a partir de 2022. Os catarianos se mostram abertos a esse ideia de estudar esta questão”, declarou.



(Foto: Getty Images)

“A maioria das federações (nacionais) deseja que isso aconteça. Mas é preciso ver se isso é possível desde o ponto de vista organizacional. Claro que seria difícil organizar um Mundial de 48 países somente no Catar. A ideia seria jogar algumas partidas em países limítrofes”, acrescentou.

Por fim, Infantino também defendeu a ideia de mudar o formato do Mundial de Clubes, aumentando o número de equipes de sete para 24.

Segundo ele, a ideia é fazer “uma verdadeira Copa do Mundo de clubes, como a Copa do Mundo de seleções”, com “equipes de todos os continentes”.