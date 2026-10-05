O alemão Jens Wiesing, treinador do Al-Ittihad, aguarda o relatório médico do nigeriano George Ilenikhena, atacante da equipe, para avaliar a mais recente evolução de sua lesão e determinar o grau de prontidão para o retorno aos treinos, com vistas a definir sua situação quanto à participação com o "Al-Ameed" no próximo período, de acordo com o que informou o jornal "Arriyadiyah" da Arábia Saudita.

A comissão técnica acompanha a situação de Ilenikhena em coordenação com o departamento médico do Al-Ittihad, que mantém contato direto com seu homólogo na seleção nigeriana, com o objetivo de definir o programa adequado para o jogador no período atual, diante da inexistência, até o momento, de uma data definida para seu retorno aos treinos, em meio a indícios de redução de suas chances de estar à disposição para o próximo confronto com o Al-Hilal.

Ilenikhena sofreu um problema físico durante o período com a seleção da Nigéria, mas conseguiu posteriormente entrar como reserva diante da Guiné-Bissau por 15 minutos, na partida que terminou com a derrota da seleção de seu país por três gols a zero, depois de ter marcado um gol em sua primeira aparição internacional pela Nigéria diante de Madagascar, na rodada anterior das eliminatórias de classificação para a Copa Africana de Nações.

A prontidão do atacante nigeriano tem grande importância para Wiesing, especialmente diante do início forte que ele apresentou com o Al-Ittihad desde o começo da temporada atual, quando Ilenikhena conseguiu marcar quatro gols e dar duas assistências em seis participações na Liga Roshn Saudita, de acordo com os dados da Liga Saudita de Profissionais.

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A preocupação com a lesão de Ilenikhena chega em um momento delicado para o Al-Ittihad, que ocupa a segunda posição na tabela de classificação da Liga Roshn com 17 pontos, a apenas um ponto do líder Al-Hilal, o que torna o confronto entre as duas equipes um dos principais jogos da oitava rodada e aumenta a importância da prontidão dos elementos titulares para a partida.

Dessa forma, o marroquino Youssef En-Nesyri será o único centroavante na lista do Al-Ittihad contra o Al-Hilal.

O Al-Ittihad visita o Al-Hilal na noite do próximo sábado, às 21h, no estádio "Kingdom Arena", no clássico da oitava rodada da Liga Roshn Saudita, enquanto Wiesing aguarda o último relatório médico para definir a situação de Ilenikhena e saber se ele conseguirá retornar a tempo de participar do clássico ou se desfalcará o aguardado confronto.