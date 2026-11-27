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O francês Christophe Galtier, técnico do Neom, apontou 3 jogadores como os responsáveis pela derrota sofrida diante do Al-Ittihad na Saudi Pro League.

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O Al-Ittihad venceu o Neom por 1 a 0 na noite de sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jeddah, em partida válida pela 13ª rodada da Saudi Pro League.

Em entrevista coletiva após o jogo, reproduzida pelo jornal saudita “Asharq Al-Awsat”, Galtier declarou: “Quero dizer a vocês o mesmo que disse aos jogadores no vestiário: tenho orgulho deles e espero que continuem com essa mesma ambição”.

E acrescentou: “Foi duro perder esta partida, porque o Neom jogou forte, mas o Al-Ittihad também é um dos times mais fortes da Arábia Saudita”.

O treinador prosseguiu: “No primeiro tempo, o Al-Ittihad controlou bem a partida, e nós desperdiçamos algumas chances importantes”.

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E continuou: “As substituições do adversário foram acertadas e ajudaram a criar oportunidades. Nós também criamos chances, mas temos um time jovem e novo, ao contrário do Al-Ittihad, que tem muita experiência”.

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O técnico francês também falou sobre a ausência do astro argelino Saïd Benrahma no duelo com o Al-Ittihad, depois de seu nome ter aparecido na escalação inicial, e sobre a presença do atacante francês Alexandre Lacazette no banco de reservas.

Sobre o assunto, Galtier explicou: “Quanto a Saïd Benrahma, ele ia jogar hoje, mas sentiu um problema muscular, e decidimos tirá-lo para não correr riscos”.

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E seguiu: “Sentimos falta de Saïd e de Lacazette, que estão entre os principais artilheiros do Neom. Nós os poupamos por precaução depois que sentiram dores musculares. A ideia era que dividissem o tempo de jogo, mas Alexandre não conseguiu terminar a partida depois de entrar”.

Galtier continuou: “O plano para hoje era manter a posse de bola, porque, quando estudamos o Al-Ittihad, vimos que o time rende melhor quando está com ela”.

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E concluiu: “Nas transições em contra-ataque, o Al-Ittihad teve mais chances graças ao jogador marroquino, que se destaca pela velocidade (Youssef En-Nesyri)”.

Galtier se referia ao atacante marroquino Youssef En-Nesyri , que começou a partida no banco de reservas, já que o alemão Jens Wissing, técnico do Al-Ittihad, preferiu escalar como titular o atacante nigeriano George Ilenikhena no seu lugar.

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O treinador alemão, porém, não esperou muito: tirou o atacante nigeriano no início do segundo tempo e colocou En-Nesyri em seu lugar, o que mudou completamente o rumo da partida a favor do Al-Ittihad.

A movimentação do atacante marroquino causou muitos problemas à defesa do Neom, e ele esteve perto de marcar em mais de uma ocasião, mas faltou precisão na finalização.

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O gol saiu aos 75 minutos, quando o meio-campista argelino Houssem Aouar fez um lançamento longo em profundidade na cabeça de Youssef En-Nesyri, que mandou a bola para o fundo da rede do time visitante.

Inicialmente, o árbitro anulou o gol por impedimento do atacante marroquino, mas depois recorreu ao VAR, que confirmou que o gol de En-Nesyri havia sido legal.