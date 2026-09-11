A troca de treinador na Fiorentina deu resultado imediato na noite de sexta-feira. Sob o comando de Paolo Vanoli, o antecessor e sobretudo sucessor do demitido Fabio Grosso, a La Viola venceu o Venezia por 4 a 2 fora de casa. O emprestado pelo Real Madrid Franco Mastantuono brilhou com um hat-trick.

A Fiorentina começou mal em Veneza, onde Akor Adams colocou o time da casa em vantagem no meio da primeira etapa. O nigeriano vindo do Sevilla deixou a bola passar com inteligência antes de bater com categoria no canto mais distante: 1 a 0.

Por volta da meia hora, Mastantuono apareceu. Primeiro, fez o gol de empate com uma pancada no canto curto e, poucos instantes depois, também marcou o 2 a 1 ao acertar novamente um chute forte de fora da área.

O reserva Mateo Pellegrino ampliou a vantagem da Fiorentina após o intervalo, antes de Mastantuono completar seu hat-trick. O argentino finalizou com certa dose de sorte depois que sua primeira tentativa foi defendida pelo goleiro.

Na reta final, ainda houve um momento especial pessoal para Ridgeciano Haps. Com sua assistência, o ex-jogador do Feyenoord permitiu que Antoine Haunaut definisse o placar final em 4 a 2.

A primeira vitória terá um sabor especialmente doce para a Fiorentina, que neste verão investiu nada menos que 150 milhões de euros em taxas de transferências e também contratou por empréstimo alguns jogadores conhecidos, como Mastantuono, Radu Dragusin e Álex Jiménez.

Com três pontos em quatro partidas, o início da Fiorentina segue dramático, mas a La Viola espera construir em cima da primeira vitória no próximo domingo, contra o Napoli. O Venezia está provisoriamente na lanterna, com zero ponto.



