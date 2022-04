Emprestado pelo Flamengo, Hugo Moura ganha espaço no Athlético e tem passe fixado em 3 milhões de euros

Emprestado pelo Flamengo ao Athlético-PR, Hugo Moura vem ganhando espaço na equipe paranaense. Com boas atuações e muita disposição em campo, o volante de 24 anosfoi títular em todos os seis jogos que disputou até aqui.

A avaliação vem sendo positiva e, internamente, o Furacão já admite que pode exercer a opção de compra que está fixada em 3 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões na cotação atual). O valor contempla 80% dos direitos econômicos do volante.

Mais artigos abaixo

Hugo Moura vs The Strongest - Ações com bola 👇



Volante de antecipação e capacidade física, mas que surpreende muito com a bola nos pés. Se posiciona para receber às costas da pressão e sempre busca verticalizar, inverter o jogo e até aproximar-se da área. Fez um grande jogo https://t.co/tuRIWGQOdS — R4PHA (@r4phahc) April 16, 2022

Segundo soube a GOAL, no entanto, a diretoria do Athletico não pensa em antecipar o pagamento. Ou seja, o martelo sobre a compra de Hugo Moura só será batido no final da temporada. O entendimento é de que, se há tempo para avaliar a situação, não vale a pena se precipitar neste momento.

Hoje nome importante no meio-campo do Athlético, Hugo Moura é desfalque certo contra o Flamengo, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. No contrato de empréstimo, o time carioca colocou uma cláusula em que o jogador só poderá entrar em campo caso o Furacão pague R$ 1 milhão, o que não ocorrerá.