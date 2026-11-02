Impacto imediato em Merseyside
Depois de demonstrar frustração no fim de seu período como capitão do Barcelona, Araujo buscou uma necessária mudança de ares. O Liverpool garantiu sua contratação por empréstimo de uma temporada, com uma opção de compra de 47 milhões de libras.
O uruguaio se adaptou sem dificuldades ao futebol inglês. Sob o comando de Andoni Iraola, destacou-se como lateral-direito titular e rapidamente se tornou um ídolo da torcida em Anfield.
Com os pés no chão
Apesar da enorme popularidade e dos pedidos cada vez mais frequentes por sua contratação definitiva, o defensor se recusa a pensar tão à frente. Em entrevista recente à Sky Sports, Araujo reconheceu a recepção calorosa dos novos torcedores, mas evitou falar sobre um contrato de longo prazo.
“Sou grato pelo carinho das pessoas, muito grato. De verdade, obrigado!”, disse. “[No entanto], ainda falta muito tempo. Não posso falar sobre o futuro se não sei o que vai acontecer quando tomarem a decisão, porque ainda faltam muitos meses.
“Estou tentando aproveitar cada dia, dar tudo o que posso, continuar trabalhando, continuar evoluindo e ajudar o elenco para que possamos conquistar títulos.”
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Foco na temporada atual
Em vez de pensar em seu destino no verão, o jogador emprestado está totalmente concentrado em conquistar títulos pelo Liverpool. Ao explicar sua mentalidade, Araujo acrescentou: “Acredito muito no time. Temos uma grande equipe, com jogadores experientes, jovens e muito talentosos. Preciso continuar trabalhando e veremos o que acontece no futuro.”
Suas atuações em campo reforçam esse compromisso. Um gol memorável na Champions League contra o Villarreal provocou uma grande festa nas arquibancadas. Depois, ele teve duas atuações defensivas excepcionais e consecutivas contra Brighton e Chelsea, sendo eleito o melhor em campo em ambas.
Em busca da reação na Europa
A tarefa imediata de Araujo será ajudar o Liverpool a reagir após uma frustrante derrota por 1 a 0 para o Arsenal. O Liverpool volta a jogar pela Champions League na noite de quarta-feira, em uma difícil partida fora de casa contra o Fenerbahce pela fase de liga.
Manter sua forma excepcional nesse importante compromisso europeu é fundamental. Se continuar a apresentar atuações de destaque, seus vínculos de longo prazo com o Barcelona só ficarão mais fracos ao longo da temporada.