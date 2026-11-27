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Marc Casado comentou a atual situação do Deportivo La Coruña e do Barcelona em entrevista ao programa Gigantes, antes do confronto entre as duas equipes, depois de amanhã, domingo, no estádio Riazor.

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Marc Casado defende o Deportivo La Coruña por empréstimo do Barcelona.

Segundo declarações publicadas pelo jornal Sport, o meio-campista, que conhece bem o time catalão, admitiu ter conseguido passar alguns detalhes ao seu treinador na preparação para a partida.

"Consegui contar ao treinador algumas coisas que podem nos ajudar. Terminamos a preparação e agora é hora de mostrar isso em campo", explicou Casado.

Ao mesmo tempo, Casado alertou para a dificuldade de enfrentar o time catalão comandado por Hansi Flick.

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"No futebol, qualquer time pode complicar a vida de qualquer outro. O Barcelona é um dos melhores times do mundo, e o confronto será muito difícil", disse.

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O jogador também falou sobre sua relação com Alejandro Balde, um dos atletas com quem tem uma ligação mais próxima no vestiário do Barcelona.

"Acho que o Balde é o jogador com quem tenho a relação mais forte. Lamento o momento que ele está vivendo. Quando ele tem minutos em campo, torço de coração para que tudo dê certo, e acho que ele conseguiu mostrar do que realmente é capaz", afirmou.

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Marc Casado também defendeu Lamine Yamal das críticas que o atacante tem recebido por seu estilo de jogo.

Para o meio-campista, há uma contradição em criticar Yamal por tentar muitas jogadas individuais e, ao mesmo tempo, pedir a volta do futebol espontâneo, o futebol de rua.

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"Me dá vontade de rir quando vejo críticas ao Lamine Yamal por tentar fazer muitas coisas, e depois reclamam que sumiu o futebol de rua com o qual crescemos. Pedem jogadores como o Neymar e, ao mesmo tempo, criticam o Lamine. Criticaram o Messi também", disse.

Além disso, Marc Casado quis esclarecer suas declarações sobre as instalações do Deportivo, depois que um vídeo dele gerou certa polêmica.

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"A reação ao vídeo em que falei sobre as instalações do Deportivo me incomodou. Sempre desejo o melhor ao Barcelona. Acho que meu comentário não foi feliz, e lamentei que tenha sido mal interpretado", admitiu.

Por fim, o meio-campista fez uma avaliação positiva de sua adaptação ao Deportivo La Coruña e da chegada dos reforços ao time.

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"O processo de adaptação foi fácil e tranquilo. Nós, os novos jogadores que chegamos, só queremos somar para que o time renda o máximo possível, e é claro que o clube valoriza isso", disse.