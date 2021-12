Emprestado a Real Sociedad, Rafinha Alcântara já foi procurado pelo Flamengo

O brasileiro Rafinha realizou exames médicos, nesta segunda-feira (27), na Real Sociedad e pode ser anunciado como novo reforço a qualquer momento. A ideia do time espanhol é apresentar o jogador nesta terça.

O meia foi emprestado pelo PSG até o final da temporada. O time francês vai arcar com parte do seu salário. No contrato de empréstimo, não há opção de compra.

No meio do ano, o Flamengo procurou Rafinha, a ideia da diretoria rubro-negra também era ter o jogador por empréstimo. Ele, no entanto, não demostrou interesse no futebol brasileiro e preferiu seguir na Europa.

Segundo soube a Goal, Rafinha entendeu que não seria o momento de vir ao futebol brasileiro e que ainda tem lenha para queimar na Europa. O jogador não descartou novas conversas no futuro, mas por enquanto, prefere o Velho Continente.

Aos 28 anos de idade, Rafinha não conseguiu se firmar no PSG e está na lista dos negociáveis no final da temporada. A ideia dos franceses é colocar o atleta na vitrine e ouvir propostas em junho.