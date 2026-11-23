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A situação de Endrick movimenta o Real Madrid dentro de campo e no mercado. O jovem atacante brasileiro sofreu uma lesão muscular contra o Celta que o deixará afastado por cerca de 20 dias. Ao mesmo tempo, seguem os rumores de que seu futuro pode ser longe da Espanha.

Segundo revelaram Cadena Ser e Cadena Cope, os representantes de Endrick estarão em Madri nesta semana ou, no máximo, no início da próxima para se reunir com a cúpula do Real Madrid. O objetivo declarado é entender as reais intenções do clube presidido por Florentino Perez em relação ao jogador nascido em 2006. Apesar da grande admiração de Mourinho por ele, Endrick tem recebido poucas oportunidades. Poucas demais na avaliação da agência Roc Nations, que veria com bons olhos uma transferência já na próxima janela de inverno.

Vários clubes têm interesse no jogador, mas o Milan de Cardinale segue como o mais forte e com as maiores chances de contratá-lo, segundo os rumores vindos da Espanha. Tanto a Cadena Ser quanto a Cadena Cope afirmam que o Milan já apresentou uma oferta expressiva, de cerca de 70 milhões pela totalidade dos direitos do jogador.

Até o momento, o Real Madrid ainda não sinalizou oficialmente que aceita negociá-lo, e o próprio Mourinho se manifestou claramente sobre o assunto: o Special One quer que Endrick fique porque o considera um jogador muito talentoso e com um futuro ainda mais promissor. A reunião prevista entre a Roc Nations e a diretoria do Real Madrid será muito importante, quase uma decisão antecipada sobre sua permanência ou saída.

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Endrick tem vínculo com o Real Madrid e gostaria de fazer história com a camisa do clube, mas também sabe que a concorrência é grande demais e de altíssimo nível. Por isso, considera o Milan e seu projeto: os argumentos apresentados pelo clube italiano não o deixaram indiferente. A situação segue em aberto, à espera do próximo passo da Roc Nations.