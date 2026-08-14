Os franceses vão pagar, supostamente, uma taxa de transferência fixa de 52 milhões de euros pelo jogador de 21 anos. Com bônus, o valor deve subir para 55 a 56 milhões. Godts deve assinar contrato até 2031 ou 2032 com o PSG.

"Os clubes estão quase acertados", disse Niels De Jonck, empresário do atacante, em declaração ao De Telegraaf na noite de sexta-feira.

Ainda restam alguns pequenos detalhes a serem ajustados, seguiu De Jonck, e o diretor esportivo Jordi Cruyff está fazendo de tudo "para conseguir o melhor acordo possível para o Ajax". Ao que tudo indica, a questão nos detalhes envolve as modalidades exatas de pagamento e a dúvida sobre se o recordista holandês receberá 55 ou 56 milhões de euros no fim.

Ajax contrata Mika Godts por apenas um milhão de euros

Enquanto isso, Godts já está de malas prontas. "Estamos planejando viajar para Paris na sexta ou no sábado para realizar os exames médicos e resolver as formalidades", disse De Jonck, que acabou chegando à capital francesa com Godts na tarde de sexta-feira. "Portanto, Mika não fará mais parte do elenco contra o SC Heerenveen no domingo."

Na quinta-feira, em Dublin, onde o Ajax se classificou para os playoffs da Conference League apesar de uma atuação fraca, o belga ficou no banco.

Godts chegou em janeiro de 2023 por um milhão de euros, vindo do KRC Genk. Em 115 jogos pelo time principal do Ajax, ele marcou 26 gols e deu 28 assistências. Na desastrosa temporada passada, o jovem belga foi o ponto positivo. Com 17 gols e 12 assistências em 32 jogos da Eredivisie, ficou claro que uma grande transferência estava a caminho.

Com os milhões de Godts, o Ajax agora tem reservas para novas contratações nesta janela de transferências. Até aqui, os holandeses gastaram cerca de 30 milhões de euros com o atacante Marcos Leonardo e o lateral-esquerdo Caio Henrique. Julian Brandt chegou sem custos de transferência, vindo do Borussia Dortmund, e Marc-Andre ter Stegen por empréstimo do Barcelona.