Parece que um novo capítulo está prestes a ser escrito na trajetória do ídolo egípcio Mohamed Salah, depois que suas movimentações no mercado de transferências de verão tomaram um rumo dramático que ninguém esperava. Após meses de especulações sobre seu futuro, depois de deixar o reduto de Anfield, os contornos do seu próximo destino começam finalmente a se definir para a temporada 2026/2027.

A saída de Salah do Liverpool veio após uma temporada conturbada, marcada por tensões em sua relação com o treinador holandês Arne Slot, um desentendimento que terminou com a saída de ambas as partes do clube inglês ao fim da temporada passada.

A imprensa turca havia fervilhado ao longo da última semana com notícias quase confirmadas de que o "Rei Egípcio" estaria a caminho de vestir a camisa do Besiktas, após o fim de sua longa jornada com o Liverpool em junho passado. No entanto, o cenário virou de cabeça para baixo após a entrada de um forte concorrente local nas negociações, o Trabzonspor, embaralhando todas as cartas.

Fontes próximas à negociação confirmaram que as conversas entre o Besiktas e Mohamed Salah chegaram a um beco sem saída, e o principal motivo remonta ao que descreveram como as "complexas exigências financeiras" apresentadas por Ramy Abbas, empresário do capitão do Egito, que não encontraram aceitação por parte da diretoria do tradicional clube.

Em uma reviravolta notável, o famoso site turco "Fanatik" revelou que a diretoria do Trabzonspor definiu completamente sua posição, tendo já enviado a versão final do contrato a Ramy Abbas para assinatura, depois de todas as cláusulas financeiras e pessoais terem sido acordadas entre as partes sem quaisquer obstáculos.

O site relatou que a diretoria do clube realizará uma reunião decisiva nesta terça-feira para dar os retoques finais em um plano de recepção histórica à altura do nome de Mohamed Salah, que inclui os preparativos de viagem e a festa com a torcida, com o anúncio oficial a ser feito assim que os contratos forem assinados e o astro egípcio chegar à Turquia.