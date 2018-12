Empresário diz que faltam "apenas detalhes" para que Bruno Silva troque o Cruzeiro pelo Fluminense

Jogador chegou ao time mineiro no início desta temporada, mas não garatiu lugar na equipe titular

A ida de Bruno Silva ao Fluminense está quase certa. Segundo informações do agente do volante, Carlinho Sabiá, “faltam apenas detalhes”. Atual atleta do Cruzeiro, o jogador poderá ser a primeira contratação da equipe carioca para a temporada 2019.

Na última sexta-feira (21), Sabiá comentou sobre o futuro do jogador junto ao Flu e revelou que chegou a ser procurado por outros times: Faltam alguns detalhes. Vamos ver dá para fechar tudo nos próximos dias. Fui procurado por outros clubes. Mas como a conversa com o Fluminense está bem adiantada, não estou abrindo conversas com mais ninguém”.



​(Foto: Cristiane Mattos/Light Press/Cruzeiro)

Contratado pelo Cruzeiro em 2018 com vínculo inicial até o final de 2020, Bruno Silva deixou o Botafogo por R$ 6 milhões. Porém, com poucas chances no Cruzeiro, o atleta disputou apenas 19 jogos com a equipe mineira nesta temporada. Escolha dos editores Mourinho não entendeu o que é e o que representa o Manchester United

River Plate x D'Alessandro é o maior reencontro de uma Libertadores recheada pela "Lei do ex"

O que é? Onde é possível assistir? Vai ser em português? Todas as respostas sobre o DAZN

FIFA 19 Ultimate Team: Messi, Griezmann e Jesus lideram Time da Semana 14, confira a escalação

A possibilidade de transferência para um novo time possibilitaria o volante entrar em campo por mais vezes: “Ele está muito entusiasmado com a chance de jogar no Fluminense. Qualquer jogador quer atuar em um dos 12 grandes”.