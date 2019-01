Empresário diz que Arana não pretende deixar a Europa e nega contato com o Santos

Segundo jornal espanhol Marca, lateral-esquerdo não está nos planos do clube para a temporada e pode ser emprestado

De acordo com o jornal espanhol Marca, o lateral-esquerdo Guilherme Arana não está mais nos planos do Sevilla para o restante da temporada e, portanto, poderia ser emprestado para algum clube brasileiro. Em contato ao portal FoxSports, porém, Fernando Garcia, empresário do jogador, desmentiu a informação e disse não ter recebido contato de nenhum clube.

Ainda segundo a publicação, o Santos teria aparecido como opção após um contato com Renato, executivo de futebol do Peixe, e ex-atleta do time espanhol, algo negado também por Fernando Garcia. O Corinthians, clube que Arana foi revelado e que detém ainda 8% dos diretos do lateral, também estaria de olho na situação.