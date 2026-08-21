Depois de o The Athletic ter informado durante a semana que Michael Zetterer, do Frankfurt, estava perto de uma transferência para o Leeds United, da Premier League, o lado do jogador agora rejeitou claramente a informação. "Estamos muito surpresos com as notícias de que Michael Zetterer estaria perto de uma transferência. Elas não correspondem à verdade. Michael e sua família se sentem muito bem em Frankfurt. Uma transferência não está em questão para ele neste momento", declarou o agente Nico Pellatz ao Bild.

The Athletic já havia escrito antes até mesmo sobre negociações bastante avançadas entre Leeds e Eintracht. De acordo com a publicação, Zetterer seria o goleiro reserva atrás do novo número 1, James Trafford, no clube da Premier League. No momento, porém, uma transferência não parece ser tema.

Com isso, a posição de goleiro no Eintracht segue como uma das maiores carências do elenco. Na primeira rodada da Copa da Alemanha contra o St. Tönis, na sexta-feira, Kaua Prates estará entre as traves.

O brasileiro, no entanto, está sob observação especial. Na recente vergonha em amistoso contra o FC Brentford, ele sofreu sete gols e, especialmente no segundo, não foi bem. Também no passado, Prates voltou a mostrar fraquezas repetidamente.

Por isso, a contratação de Noah Atubolu deve trazer a solução. Ele é visto no Eintracht como a opção desejada para o gol.

Mas Atubolu também vive um verão de transferências turbulento. Depois da separação de sua agência de empresários, o jogador de 24 anos segue em busca de um novo clube. Um futuro no SC Freiburg é considerado descartado, depois de ele ter recusado em maio uma renovação de seu contrato, que vai até 2027.

Atubolu buscava originalmente uma transferência para a Premier League, de preferência para um clube com ambições em competições europeias. Principalmente o Aston Villa foi apontado como interessado. No entanto, Emiliano Martínez seguiu como o claro número 1 por lá, enquanto um interesse concreto da Inglaterra ainda não apareceu.