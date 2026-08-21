Depois de o The Athletic ter informado no meio da semana que Michael Zetterer, do Frankfurt, estava perto de uma transferência para o Leeds United, da Premier League, o estafe do jogador agora rebateu a notícia de forma clara. "Estamos muito surpresos com as reportagens de que Michael Zetterer estaria perto de uma transferência. Isso não corresponde à verdade. Michael e sua família se sentem muito bem em Frankfurt. Uma transferência não é uma opção para ele neste momento", declarou o empresário Nico Pellatz ao Bild.

The Athletic havia escrito anteriormente até mesmo sobre negociações bastante avançadas entre Leeds e Eintracht. Segundo a publicação, Zetterer seria o goleiro reserva no clube da Premier League, atrás do novo camisa 1, James Trafford. No momento, porém, uma transferência não parece ser um tema.

Com isso, a posição de goleiro no Eintracht segue sendo um dos maiores problemas no elenco. Na primeira fase da Copa da Alemanha contra o St. Tönis, na sexta-feira, Kaua Santos estará entre as traves.

O brasileiro, no entanto, está sob observação especial. Na recente goleada sofrida em amistoso contra o FC Brentford, ele levou sete gols e, especialmente no segundo, não foi bem. Também no passado, Santos revelou fraquezas repetidamente.

A contratação de Noah Atubolu deve, portanto, trazer a solução. Ele é apontado como a opção desejada para o gol no Eintracht.

Mas Atubolu também vive um verão de transferências turbulento. Após a separação de sua agência de empresários, o jogador de 24 anos segue em busca de um novo clube. Um futuro no SC Freiburg é considerado descartado, depois de ele ter recusado em maio uma renovação de seu contrato, que vai até 2027.

Atubolu buscava originalmente uma transferência para a Premier League, de preferência para um clube com ambições em competições europeias. Aston Villa, sobretudo, foi apontado como interessado. No entanto, Emiliano Martínez seguiu como o claro camisa 1 por lá, enquanto um interesse concreto da Inglaterra ainda não se materializou.