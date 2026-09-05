Empresário de Koeman revela com quem o técnico da seleção se irritou durante a Copa do Mundo

O empresário Rob Jansen considera fácil demais que o técnico da seleção Ronald Koeman tenha sido apontado como o principal responsável pela campanha decepcionante da seleção holandesa na Copa do Mundo. A Holanda acabou eliminada nos dezesseis avos de final nos pênaltis por Marrocos.

Koeman optou por uma tática diferente no duelo da Copa do Mundo com Marrocos. Enquanto a Holanda havia atuado anteriormente no torneio em um esquema 4-3-3, contra os Leões do Atlas entrou em campo em uma formação 5-3-2.

Koeman recebeu muitas críticas após a eliminação e acabou também pedindo demissão do cargo de técnico da seleção. Em entrevista ao Algemeen Dagblad, o empresário de Koeman saiu em defesa do treinador de 63 anos.

“Para mim, é realmente fácil demais apontar apenas para Ronald”, disse Jansen. “Foi uma decepção coletiva, dos jogadores, de toda a comissão técnica e também da diretoria técnica.”

Segundo o empresário, Koeman ‘realmente acreditava’ na possibilidade de ser campeão do mundo com a Holanda nos Estados Unidos. “Acho que sim, com certeza. Só que às vezes ele ficava um pouco cansado de vocês.”

“Da mídia, do cinismo e da negatividade. Talvez, nesse aspecto, ele estivesse sofrendo um pouco de desgaste profissional. Mas, vamos falar a verdade: dificilmente dá para culpá-lo por isso”, acrescentou Jansen.

Após a eliminação na Copa do Mundo, Koeman comentou sua mudança de sistema. “Optamos por jogar assim porque cedemos coisas demais nos últimos três jogos. Você pode fechar os olhos para isso e seguir da mesma maneira, mas eu acho que, nesse caso, cabe ao treinador mudar algumas coisas. Não foi uma medida desesperada. Eu sou fã desse sistema.”

Mike Verweij, jornalista do De Telegraaf, revelou no fim de agosto, no podcast Kick-off do jornal matinal, que a ideia de jogar com cinco defensores não partiu de Ronald Koeman. “Antes de mais nada: Ronald Koeman decide a escalação, mas Virgil van Dijk e Ruud van Nistelrooij defenderam a ideia de cinco defensores contra Marrocos”, disse Verweij.

Koeman foi sucedido de forma surpreendente por Xavi Hernández no comando da seleção. O espanhol estreia em 24 de setembro, no duelo da Liga das Nações com a Alemanha, como técnico da Holanda, antes de enfrentar a Sérvia no dia 27 de setembro.