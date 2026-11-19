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Josep Maria Orobitg, empresário do espanhol Pep Guardiola, ex-técnico do Manchester City, respondeu às notícias que ligam o treinador ao comando da seleção saudita nos próximos meses, como substituto do grego Georgios Donis.

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Reportagens da imprensa haviam afirmado que a Federação Saudita de Futebol abriu negociações com Guardiola para que ele assumisse o comando da seleção principal nos próximos meses , em meio a notícias que apontam para a possível demissão de Donis do cargo.

No entanto, o empresário de Guardiola negou categoricamente essas informações em declarações à rede saudita "Al Maidan", nesta quinta-feira, garantindo que o treinador espanhol não recebeu nenhuma proposta oficial para comandar a seleção saudita.

"Pep Guardiola não recebeu uma proposta oficial da Federação Saudita para treinar a seleção. Tudo o que aconteceu foram contatos por meio de intermediários, e as coisas não chegaram à fase de negociações oficiais nem à apresentação de uma proposta para assumir o comando técnico da seleção saudita", afirmou Orobitg.

E acrescentou: "Pep Guardiola tomou a decisão de não considerar nenhuma proposta neste momento. As ofertas disponíveis serão analisadas antes do início da próxima temporada, entre elas as propostas de clubes da Roshn Saudi League".

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O interesse saudita surge após o fim da passagem de Guardiola pelo Manchester City, que durou dez anos, de 2016 a 2026, e se tornou a mais longa de sua carreira como treinador, depois de conduzir o clube ao período mais vitorioso de sua história.

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Guardiola assumiu o comando do Manchester City no verão europeu de 2016 e precisou de apenas duas temporadas para levar a equipe ao primeiro título da Premier League sob seu comando, na temporada 2017-2018, quando somou 100 pontos, um feito histórico que nenhuma outra equipe havia alcançado na história da competição.

O técnico espanhol seguiu quebrando recordes e levou o City a manter o título inglês na temporada seguinte, antes de emplacar uma série de conquistas nacionais que culminou no feito de vencer a Premier League quatro vezes consecutivas, entre 2021 e 2024, tornando-se o primeiro clube a alcançar essa marca na história da competição.

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A maior conquista de sua passagem pelo clube inglês foi o título da Champions League na temporada 2022-2023, com vitória por 1 a 0 sobre a Inter de Milão na final. Com isso, o Manchester City conquistou a histórica tríplice coroa, ao reunir Premier League, Copa da Inglaterra e o torneio europeu em uma única temporada.

As conquistas de Guardiola no Manchester City não foram exceção em sua carreira, já que ele também havia acumulado grandes sucessos no Barcelona e no Bayern de Munique, tornando-se um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol moderno.

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Sua carreira como treinador começou no Barcelona, em 2008, quando assumiu a equipe principal no lugar do holandês Frank Rijkaard. Logo em sua primeira temporada, alcançou um sucesso extraordinário ao conduzir o time à histórica tríplice coroa, com os títulos de La Liga, Copa do Rei e Champions League em 2008-2009.

Guardiola permaneceu no comando do Barcelona até 2012 e, em quatro temporadas, conquistou 14 títulos, entre eles três de La Liga, dois da Champions League, dois da Copa do Rei e três da Supercopa da Espanha.

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Depois de deixar o Barcelona, ficou afastado da função por uma temporada, antes de voltar pelo Bayern de Munique, da Alemanha, em 2013. Lá, passou três temporadas e foi campeão da Bundesliga em todas elas, além de conquistar duas Copas da Alemanha, a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes.

Apesar do sucesso nacional com o clube bávaro, não conseguiu levar o Bayern de Munique ao título da Champions League, parando nas semifinais nas três temporadas em que esteve por lá.

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Ao longo de sua carreira como treinador, Guardiola conquistou três títulos da Champions League, dois com o Barcelona, em 2009 e 2011, e um com o Manchester City, em 2023, tornando-se um dos poucos técnicos a vencer a competição com mais de um clube.