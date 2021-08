Empresário de Cristiano Ronaldo chega à Itália para discutir futuro do atacante

Jorge Mendes, agente do português, já apareceu na Itália: permanência do atacante na Juventus é incerta

Uma blitz repentina. Jorge Mendes, o badalado empresário, está na Itália. E mais precisamente em Turim, onde foi falar sobre o futuro de seu principal cliente: Cristiano Ronaldo.

O empresário português, que zela pelos interesses do camisa 7, apareceu na capital do Piemonte. E é claro que o nome CR7, cujo contrato com a Juventus termina a 30 de junho de 2022, é o objetivo da vez.

No meio dos rumores ligados ao que será do casamento de Ronaldo e a Velha Senhora, Mendes entrou em um avião destinado justamente para a cidade que, nas últimas três temporadas, abrigou um dos maiores jogadores de todos os tempos.

É inevitável que nos próximos dias, assim como nas próximas horas, surjam notícias sobre a viagem do procurador de Cristiano a Turim: o nó ligado ao futuro deve ser resolvido o quanto antes.