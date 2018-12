Empresário confirma que Sidão, do São Paulo, negocia com o Goiás

O contrato de Sidão com o São Paulo se estende até dezembro de 2019 mas, ao que tudo indica, o goleiro poderá deixar o time paulista antes do previsto

Contratado pelo São Paulo no final de 2016 a pedido do ex-técnico do time, Rogério Ceni, Sidão deverá deixar o Tricolor Paulista para se transferir ao Goiás. Em entrevista ao Lance!, o empresário do goleiro de 35 anos, Fábio Mello enfatizou que a perda de espaço do arqueiro no elenco poderá facilitar a saída do jogador da equipe.



(Foto: Igor Castro/Florida Cup Oficial/Divulgação)

“O mercado entende que o Sidão não é o titular do São Paulo e que, por isso, a saída dele pode ser facilitada. A resposta do mercado foi boa. Recebemos consultas de clubes grandes, todos de Série A. O Goiás é uma dessas possibilidades”.

As atuações do goleiro nesta temporada resultaram em críticas por parte da torcida são-paulina. Sem o apoio das arquibancadas, Sidão perdeu a titularidade para Jean na reta final do Campeonato Brasileiro 2018, no qual o São Paulo terminou em 5º lugar, com 63 pontos somados.