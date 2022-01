Empresário bloqueia R$ 1,4 milhão de prêmio do Brasileirão do Atlético-MG

Uma decisão da Justiça, tomada nesta quarta-feira (05), decretou o bloqueio de parte do prêmio em dinheiro que o Atlético-MG vai receber da CBF por causa do título do Brasileirão conquistado em 2021. A medida foi tomada pela dívida que o clube mineiro tem com o empresário André Cury.

Segundo apurado pela GOAL, dentre o mínimo de R$ 33 milhões que o Galo tem a receber da CBF pelos feitos da temporada anterior, R$ 1,4 milhão serão redirecionados a Cury. Os valores são referentes a uma dívida contraída pelo Atlético em 2019, quando o Alvinegro contratou o argentino Franco Di Santo – agenciado por Cury.

O empresário entrou com o pedido na Justiça no último dia 10 de dezembro de 2021 e a decisão saiu cinco dias depois. Cury esperava receber o valor em 17 parcelas de R$ 70 mil, além de outras variáveis menores, valor que nunca chegou a ser pago.

O Atlético ainda tem outras dívidas com André Cury, que participou de outras negociações envolvendo reforços para o Galo. Com os títulos de Copa do Brasil e Brasileirão conquistados em 2021, os alvinegros podem receber até R$ 145 milhões.