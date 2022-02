Empresa que fez gramado do Allianz Parque cria tecnologia mais acessível para clubes

O Estádio Bruno José Daniel, localizado em Santo André, adotou uma grama sintética em 2022. A arena, que recebe jogos da equipe local pelo Paulistão, contratou a mesma empresa que instalou o gramado no Allianz Parque, estádio do Palmeiras.

Em que pese a contratação da Soccer Grass, companhia que atua no estádio do Verdão, a manutenção do Bruno José Daniel tem um valor inferior, cerca de 60% do que é gasto no palco de jogos do atual campeão da Libertadores.

"Para montar um preço, preciso saber do projeto. Se a gente for trabalhar se preocupando com temperatura, irrigação, se for pensar num campo inteiro, imaginando que nem sistema de irrigação tem, você tem um valor de projeto. Considerando que tem uma taxa de infraestrutura pronta, o valor é outro. A diferença é de uns 40% em termos de preço", comentou Alessandro Oliveira, CEO da Soccer Grass, em entrevista à GOAL.

Mas por que há diferença grande de preço entre os dois gramados? "A gente não precisou se preocupar com uma grama que suportasse tanto peso em cima, como é no caso do Allianz. Não haverá megaevento no Bruno Daniel hoje. Pode ter evento, show, mas sem a envergadura do Allianz Parque. É um local muito mais caro para suportar grandes eventos. A quantidade de shows de uma arena igual ao Allianz é pouco atrativo. Arenas que não terão esse quantitativo de shows e eventos não têm por que investir", explica Alessandro Oliveira.

"O que a gente está tentando fazer? Hoje, você tem o Allianz Parque, protudo voltado para shows multiuso e alta performance. Depois que você termina um show, um evento mais pesado, você consegue fazer um jogo. Para isso, você precisa de todo um sistema de gramado, de piso, de absorção de impacto para poder viabilizar o campo para o jogo de forma muito rápida. O Bruno Daniel, onde jogou o Corinthians, tem a mesma performance do Allianz Parque e possui uma taxa de retorno muito mais rápida, sem precisar fazer shows e eventos. É uma taxa mais acessível. Você consegue ter o retorno muito parecido com o de uma arena multiuso", concluiu.