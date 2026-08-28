Empresa de Neymar quita transfer ban do Santos e clube fecha contratação de Arthur

O Santos chegou a um acordo com a NR Sports, empresa da família de Neymar, para quitar o transfer ban imposto pela Fifa e, com isso, ficou novamente autorizado a registrar novos jogadores. A ajuda foi fundamental para o clube pagar a dívida de R$ 12 milhões com o Monaco, referente à compra do volante Jean Lucas, e avançar na contratação de Arthur, que rescindiu recentemente com a Juventus e estava livre no mercado.

O transfer ban estava vigente desde o início de julho e impedia o Santos de inscrever reforços. Para resolver a situação, a NR Sports antecipou o valor necessário para o pagamento da dívida ao clube francês. Em contrapartida, o Santos e a empresa da família de Neymar vão negociar em conjunto seis propriedades ainda disponíveis no uniforme santista para a busca de novos patrocinadores. Dessa forma, a empresa não apenas ajudou a liberar o clube no mercado, mas também terá participação na comercialização desses espaços.

Além do acordo para o pagamento do transfer ban, o Santos também repactuou uma dívida de direitos de imagem com a NR Sports. O clube reconheceu um débito de R$ 90,5 milhões e antecipou pouco mais de R$ 11 milhões em julho, reduzindo o saldo para aproximadamente R$ 80 milhões. O restante será pago em até 80 meses, com parcelas próximas de R$ 1 milhão por mês. Assim, a dívida deve ser quitada até meados de 2033, embora o Santos possa realizar novas antecipações para diminuir o prazo.

Com a situação regularizada, o Santos pôde avançar definitivamente pela contratação de Arthur. O meio-campista de 30 anos rescindiu seu contrato com a Juventus na última semana, após passar por empréstimo pelo Grêmio, e chega ao Peixe sem custos de transferência. As bases do acordo já estavam acertadas nos últimos dias, mas o clube aguardava justamente o fim do transfer ban para poder registrar o jogador. Arthur deve desembarcar na Baixada Santista nos próximos dias para realizar os procedimentos necessários e assinar o contrato.

O vínculo inicial será curto, válido por quatro meses, até 31 de dezembro de 2026, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. A remuneração total de Arthur no período deve ficar próxima de R$ 1,5 milhões, considerando salário, luvas e direitos de imagem. O jogador foi uma indicação de Neymar à diretoria santista, e os dois mantêm uma relação de amizade.

Após a derrota por 3 a 0 na ida das quartas de final da Copa do Brasil para o Palmeiras, em que a equipe não contou com Neymar, o Santos se prepara para um duelo importante contra o Corinthians pela 25ª rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam no domingo (30), às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. Tudo indica que Neymar estará disponível para o clássico paulista.