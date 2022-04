Empresa franco-brasileira se une a multinacionais e lança aplicativo voltado a técnicos e jogadores

Desenvolvido pela empresa franco-brasileira Mooh!Tech, o aplicativo Chronus Sport Tech irá apresentar relatórios com atributos técnicos, de saúde e de reputação, que poderão ser analisados por clubes e empresários. A plataforma, que será lançada nesta semana, analisa vídeos de jogos televisionados e materiais enviados por atletas para extrair relatórios técnicos. A tecnologia foi projetada em parceria com as companhias Tribally, com sede nos Estados Unidos, e a espanhola FootCoin.

O app é voltado para todo o mercado futebolístico e gera cards iguais aos games, estabelecendo um ranqueamento baseado nos atributos. Na prática, dirigentes, treinadores e empresários poderão acessar informações de jogadores, histórico de partidas, relatórios técnicos, condições físicas e a imagem pública dos atletas. Por meio de informações, o Chronus Sport Tech, que estará aberto para cadastros a partir do dia 10 de maio, traça perfis e rankings.

“Além de contribuir com a profissionalização nos processos de comparação entre atletas, o aplicativo tem uma função social: há muitos jogadores talentosos, mas com pouca visibilidade. Até mesmo amadores, que atuam em ‘condições fantasmas’, poderão cadastrar seus trabalhos para avaliação na plataforma. Unimos diferentes visões de mundo para construir um app que irá revolucionar a relação entre atletas, treinadores, dirigentes e empresários”, explica Everton Cruz, CEO da Mooh!Tech.

Apesar de não ser considerado um jogo, a plataforma traz cartas e ranking de atletas. Os atributos de saúde são coletados pelo Chronus iPassport, tecnologia que também é da Mooh!Tech e registra resultados de exames, histórico de lesões e informações sobre a vacinação. Já os de reputação são estabelecidos a partir do cruzamento de dados coletados por um algoritmo, que analisa notícias na imprensa, análises da mídia e publicações em redes sociais envolvendo o nome de atletas e treinadores.

“Toda tecnologia tem que ser utilizada para melhorar a vida das pessoas. Nosso objetivo com o Chronus Sport Tech é trazer desenvolvimento para o mundo do futebol e avanços a o mercado. Além de ser um meio de conexão, as informações apresentadas pela plataforma poderão ser utilizadas pelos players de diversas formas”, completa o executivo.

A utilização de informações do mundo virtual não é uma novidade no futebol. Bi-campeão da Libertadores pelo Palmeiras, o treinador Abel Ferreira já declarou publicamente que utiliza o jogo “Football Manager” para avaliar características de jogadores e estudar contratações. Na visão do português, o nível de informação e estatísticas do game é muito real, além de ser um dos lugares explorados pelo treinador para conhecer a capacidade física, técnica e mental dos atletas. Nomes conhecidos e renomados do futebol mundial, como José Mourinho, Antoine Griezmann e Felipe Melo também já assumiram jogar de forma assídua o Football Manager.

Desenvolvedora do app, a Mooh!Tech já atua no mercado esportivo e utiliza em eventos a tecnologia “Chronus i-Passport”, voltado à área da saúde. Durante a pandemia, a ferramenta foi utilizada no GP de Interlagos, que reuniu mais de 180 mil pessoas, no Super Bowl, para 7 mil telespectadores, e no show do Indoshinhe, em Paris, no Stade de France. No futebol, a empresa é parceira oficial da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) nos jogos da seleção em território brasileiro. Os duelos contra Paraguai, em Minas Gerais, Uruguai, em Manaus, e Colômbia, em São Paulo, fizeram uso do passaporte de profilaxia da companhia, que monitora o controle de vacinação.