Empresa brasileira faz campo para apresentação na Florida Cup

Responsável por gramado do Allianz Parque foi contratada para confeccionar o campo para o jogo de apresentação nos Estados Unidos

Realizada desde 2015, a Florida Cup terá mais uma edição em 2022. É apenas a segunda vez que o torneio não conta com clubes brasileiros. Em que pese a ausência de equipes do país, a empresa que faz a instalação do gramado para a apresentação de ídolos em um dos parques de Orlando é sediada em São Paulo.

A Soccer Grass, responsável pelo gramado do Allianz Parque, é quem fez o campo usado na Universal Studios para o jogo de apresentação entre ídolos de Chelsea e Arsenal.

O campo de jogo é montado em menos de 24 horas e fica apenas quatro dias à disposição. Posteriormente, ele é desmontado para que não haja interferência no uso do parque.

"A Florida Cup fará um futebol de cinco contra cinco dentro da Universal Studios. É o terceiro ano que montamos esse campo dentro da Universal, é preciso fazer tudo muito rápido por ser dentro de um parque. Começamos em um dia no fim da tarde e terminamos no outro. Montamos em 24 horas o campo", disse o presidente da empresa, Alessandro Oliveira, à GOAL.

"A gente já tem esse campo pronto, a instalação é rápida e precisa ser por causa do parque. Esse campo fica montado por três, quatro dias. O evento termina, e a gente precisa desmontar muito rápido. É bacana ter uma empresa brasileira dentro de um parque dos Estados Unidos. O ano passado, fizemos isso em janeiro. Agora estão pegando outros clubes, como Chelsea e Arsenal", acrescentou.