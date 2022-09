Empoli x Roma: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Duelo acontece nesta segunda (12), em partida válida pela sexta rodada da Serie A Italiana; veja como acompanhar na TV e na internet

Nesta segunda-feira (12), às 15h45, a Roma de Paulo Dybala vai até o estádio Carlo Castellani, do Empoli, pela sexta rodada do Campeonato Italiano. Enquanto os donos da casa buscam a vitória para fugir da zona de rebaixamento, os visitantes precisam vencer para entrar no G-6 da tabela. O duelo terá transmissão no canal ESPN 4, na televisão por assinatura, e no streaming Star+, enquanto na GOAL você pode acompanhar ao tempo real ao vivo.

A Roma começou com boas atuações no Campeonato Italiano, somando até o momento três vitórias, um empate e uma derrota, ficando na medida quando se trata do saldo de gols, de apenas um positivo. No clássico contra a Juventus fora de casa, conseguiu garantir um empate de 1 a 1, mas acabou derrotado para a Udinese por 4 a 0 na última rodada, o que explica a quantidade de tentos sofridos.

Já o Empoli vive fase difícil: ao longo dos cinco jogos já disputados no torneio, a equipe não conseguiu vencer em nenhum deles, somando quatro empates e uma derrota, ocorrida na primeira rodada, para o Spezia. Ou seja, até então há uma melhora, já que nos últimos quatro embates não houveram derrotas, mas o clube precisa de mais do que isso para escapar do rebaixamento o quanto antes.

Escalações:

Provável escalação da Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling e Ibañez; Karsdorp, Cristante, Matic e Spinazzola; Dybala, Pellegrini e Abraham (Belotti).

Provável escalação do Empoli: Vicario; Stojanovic, Ismajili, Luperto e Parisi; Haas, Grassi, Henderson e Pjaca; Satriano e Lammers.

Desfalques

Roma

Sem desfalques confirmados.

Empoli

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Getty

• Data: segunda-feira, 12 de setembro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Estádio Carlo Castellani - Empoli, Itália

• Arbitragem: Livio Marinelli (Árbitro); Damiano Di Iorio e Salvatore Affatato (Bandeiras); Ivano Pezzuto (Quarto árbitro); Daniele Chiffi e Mauro Galetto (VAR).