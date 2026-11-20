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Empoli x Pisa terá transmissão ao vivo pela DAZN e pelo LaB Channel. Confira abaixo os detalhes para acompanhar o jogo na TV e online.
O Estádio Carlo Castellani recebe o clássico da Toscana entre Empoli e Pisa, um confronto da Série B que coloca frente a frente dois times com ambições e momentos de forma bem diferentes.
O Empoli de Matteo Andreoletti atravessa um período difícil: os donos da casa não vencem há cinco partidas consecutivas, com três empates e duas derrotas que os levaram à 18ª posição na tabela.
O Pisa de Paolo Bianco chega em situação mais sólida, ocupando o oitavo lugar. O time alternou resultados positivos com alguns tropeços, mas segue como um dos mais bem colocados em termos de forma na parte de cima da tabela.
O momento do Empoli preocupa: as duas derrotas consecutivas para Cesena e LR Vicenza aumentaram a pressão sobre o time, que precisa de pontos para se afastar da zona de perigo.
O Pisa vem de um empate por 2 a 2 com o Sudtirol na última rodada, resultado que pouco afetou suas ambições. Antes, o time havia conquistado uma vitória convincente por 3 a 1 sobre a Cremonese.
Um clássico da Toscana com muito em jogo para os dois times. Confira abaixo todas as informações para acompanhar a partida ao vivo.
Notícias dos times
Prováveis escalações de Empoli x Pisa
Técnico
- M. Andreoletti
Pelo lado do Empoli, o técnico Matteo Andreoletti ainda não divulgou a provável escalação. No momento, não há informações oficiais sobre lesões ou suspensões no time; eventuais atualizações serão incluídas perto do início da partida.
No Pisa, a situação é semelhante: o técnico Paolo Bianco não divulgou informações sobre desfalques ou suspensos. A provável escalação do time será comunicada nas horas que antecedem o jogo.
Momento dos times
O Empoli somou três empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B, sem conseguir vencer. O último resultado positivo foi o empate por 2 a 2 com o Calcio Padova, em 7 de novembro, enquanto as derrotas para Cesena (1 a 2) e LR Vicenza (0 a 2) pesam no ânimo do time. Nesse período, o Empoli marcou seis gols e sofreu oito.
O Pisa conseguiu uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O time empatou por 2 a 2 com o Sudtirol na última rodada e, antes disso, havia vencido a Cremonese por 3 a 1. Ao todo, a equipe de Bianco marcou nove gols e sofreu sete nas últimas cinco partidas.
Confrontos anteriores
Confrontos
O encontro mais recente entre os dois times foi em 17 de agosto de 2026, pela Copa da Itália: Pisa e Empoli empataram por 1 a 1. Nos confrontos anteriores disponíveis pela Série B, o Empoli levou a melhor em duas de três ocasiões, com vitórias por 3 a 1 (outubro de 2020) e 2 a 1 (fevereiro de 2020), enquanto o Pisa empatou por 1 a 1 em fevereiro de 2021. Já em um amistoso em julho de 2025, o Pisa venceu por 3 a 2.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|11
|8
|3
|0
|25
|13
|+12
|27
E
V
E
V
V
|2
|11
|7
|2
|2
|20
|10
|+10
|23
V
E
V
V
D
|3
|11
|5
|5
|1
|17
|7
|+10
|20
E
E
V
V
E
|4
|11
|5
|4
|2
|15
|11
|+4
|19
E
E
D
V
D
|5
|12
|4
|6
|2
|13
|14
|-1
|18
V
V
E
V
D
|6
|12
|4
|4
|4
|19
|14
|+5
|16
D
E
V
V
E
|7
|11
|4
|4
|3
|16
|11
|+5
|16
E
V
E
D
E
|8
|11
|4
|4
|3
|15
|11
|+4
|16
E
D
E
V
E
|9
|11
|4
|4
|3
|20
|17
|+3
|16
E
D
E
E
V
|10
|11
|4
|3
|4
|14
|12
|+2
|15
V
V
V
D
D
|11
|11
|3
|6
|2
|13
|12
|+1
|15
E
E
D
E
D
|12
|11
|4
|3
|4
|12
|13
|-1
|15
E
E
V
V
D
|13
|11
|4
|4
|3
|12
|11
|+1
|12
V
E
D
V
V
|14
|11
|3
|2
|6
|11
|18
|-7
|11
V
V
D
E
D
|15
|11
|3
|2
|6
|9
|20
|-11
|11
D
E
D
D
V
|16
|11
|2
|4
|5
|11
|14
|-3
|10
D
D
E
D
V
|17
|11
|3
|1
|7
|9
|14
|-5
|10
D
D
V
D
V
|18
|11
|2
|3
|6
|12
|19
|-7
|9
E
E
D
D
E
|19
|11
|2
|3
|6
|14
|24
|-10
|9
D
D
D
V
E
|20
|11
|1
|3
|7
|11
|23
|-12
|6
D
E
E
D
E
Na Série B, o Empoli ocupa atualmente a 18ª posição, enquanto o Pisa está em oitavo lugar.