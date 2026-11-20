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Serie B - Rodada 12 21 de nov. de 2026 - 13:30 Stadio Carlo Castellani

Empoli x Pisa terá transmissão ao vivo pela DAZN e pelo LaB Channel. Confira abaixo os detalhes para acompanhar o jogo na TV e online.

O Estádio Carlo Castellani recebe o clássico da Toscana entre Empoli e Pisa, um confronto da Série B que coloca frente a frente dois times com ambições e momentos de forma bem diferentes.

O Empoli de Matteo Andreoletti atravessa um período difícil: os donos da casa não vencem há cinco partidas consecutivas, com três empates e duas derrotas que os levaram à 18ª posição na tabela.

O Pisa de Paolo Bianco chega em situação mais sólida, ocupando o oitavo lugar. O time alternou resultados positivos com alguns tropeços, mas segue como um dos mais bem colocados em termos de forma na parte de cima da tabela.

O momento do Empoli preocupa: as duas derrotas consecutivas para Cesena e LR Vicenza aumentaram a pressão sobre o time, que precisa de pontos para se afastar da zona de perigo.

O Pisa vem de um empate por 2 a 2 com o Sudtirol na última rodada, resultado que pouco afetou suas ambições. Antes, o time havia conquistado uma vitória convincente por 3 a 1 sobre a Cremonese.

Um clássico da Toscana com muito em jogo para os dois times. Confira abaixo todas as informações para acompanhar a partida ao vivo.

Notícias dos times

Pelo lado do Empoli, o técnico Matteo Andreoletti ainda não divulgou a provável escalação. No momento, não há informações oficiais sobre lesões ou suspensões no time; eventuais atualizações serão incluídas perto do início da partida.

No Pisa, a situação é semelhante: o técnico Paolo Bianco não divulgou informações sobre desfalques ou suspensos. A provável escalação do time será comunicada nas horas que antecedem o jogo.

Momento dos times

O Empoli somou três empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B, sem conseguir vencer. O último resultado positivo foi o empate por 2 a 2 com o Calcio Padova, em 7 de novembro, enquanto as derrotas para Cesena (1 a 2) e LR Vicenza (0 a 2) pesam no ânimo do time. Nesse período, o Empoli marcou seis gols e sofreu oito.

O Pisa conseguiu uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O time empatou por 2 a 2 com o Sudtirol na última rodada e, antes disso, havia vencido a Cremonese por 3 a 1. Ao todo, a equipe de Bianco marcou nove gols e sofreu sete nas últimas cinco partidas.

Confrontos anteriores

O encontro mais recente entre os dois times foi em 17 de agosto de 2026, pela Copa da Itália: Pisa e Empoli empataram por 1 a 1. Nos confrontos anteriores disponíveis pela Série B, o Empoli levou a melhor em duas de três ocasiões, com vitórias por 3 a 1 (outubro de 2020) e 2 a 1 (fevereiro de 2020), enquanto o Pisa empatou por 1 a 1 em fevereiro de 2021. Já em um amistoso em julho de 2025, o Pisa venceu por 3 a 2.

Classificação

Na Série B, o Empoli ocupa atualmente a 18ª posição, enquanto o Pisa está em oitavo lugar.